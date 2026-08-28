La centrale nucléaire de Beznau, située à Döttingen, a remis en service son réacteur 2 après des arrêts estivaux liés à la chaleur, annonce Axpo ce 28 août 2026.

La centrale de Beznau à nouveau entièrement branchée au réseau

La centrale de Beznau à nouveau entièrement branchée au réseau

AFP Agence France-Presse

La centrale nucléaire de Beznau, mise à l'arrêt plusieurs fois pendant l'été en raison de la chaleur, est à nouveau pleinement opérationnelle après la remise en service de son deuxième réacteur, a annoncé vendredi le groupe énergétique Axpo. Axpo «a remis l'unité 2 en service après le remplacement d'éléments combustibles» et a progressivement repris jeudi sa production d'électricité, a indiqué la société qui exploite cette centrale située à Döttingen, proche de la frontière allemande.

La centrale avait été mise à l'arrêt en juin, puis en juillet pour éviter un réchauffement excessif des eaux de la rivière, l'Aar, qui refroidissent ses réacteurs. «L'unité 2 reprend progressivement son fonctionnement et devrait atteindre sa pleine puissance d'ici environ deux jours. L'unité 1 est de nouveau en service depuis le 21 août 2026, après le refroidissement de l'Aar», a précisé Axpo dans un communiqué. Plusieurs centrales nucléaires européennes ont dû réduire leur activité ou être temporairement mises à l'arrêt cet été en raison des vagues de chaleur.

Réacteurs vieillissants

L'électricité produite en Suisse est issue à un peu plus d'un tiers de l'énergie nucléaire. Nous disposons de quatre réacteurs nucléaires vieillissants, dont deux dans la centrale de Beznau. Celle-ci couvre annuellement, selon Axpo, environ un dixième des besoins en électricité du pays.

Beznau 1, mis en service en 1969, cessera de fonctionner en 2033, tandis que Beznau 2, raccordé au réseau depuis 1971, fermera ses portes un an plus tôt, en 2032. Gösgen et Leibstadt sont entrées en service respectivement en 1979 et 1984. La centrale de Mühleberg, dont l'exploitation commerciale a débuté en 1972, a fermé en 2019.