Au menu de ce mardi 11 août: la fausse promo sur Facebook, Coop fait marche arrière, la conduite autonome, nouvelle méthode contre le frelon asiatique et pour finir un peu de culture avec les Oscars.

Avis aux amateurs de bières! Cette pub est une arnaque

Une fausse pub pour de la bière Feldschlösschen circule sur Facebook (Illustration).

Alors que la canicule frappe plusieurs régions de Suisse, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège de news rafraichissantes. Alors que nous réserve l'actu suisse ce mardi 12 août? Réponse:

1 Une offre imbattable… mais frauduleuse

Une fausse annonce pour une prétendue promotion de la brasserie Feldschlösschen a circulé sur Facebook. Dans le cadre d’une soi-disant offre anniversaire, un pack de 24 bières était proposé à 9,50 francs au lieu de 50 francs, ont rapporté l’«Aargauer Zeitung» et watson.ch. Les personnes cliquant sur le lien devaient renseigner leurs coordonnées, la collecte des données étant l'objectif recherché par les escrocs. Selon une porte-parole de Feldschlösschen, de fausses offres circulent régulièrement. L’entreprise ne peut pas faire grand-chose sinon signaler la publication comme frauduleuse. Selon les titres CH Media, les victimes sont peu nombreuses à porter plainte dans ce genre de cas.

2 Les maraîchers remportent une victoire contre Coop

Les maraîchers ont remporté une victoire contre les prix de Coop. Fin juillet, Coop a ainsi fait marche arrière et retiré les nouvelles conditions qu'elle souhaitait imposer, selon les titres alémaniques de Tamedia. Malgré de bonnes expériences avec le nouveau système de commande, les négociations avec les fournisseurs se sont révélées «trop complexes», indique le détaillant pour justifier sa décision. A l’origine, Coop voulait que les producteurs lui reversent 3% de leur chiffre d’affaires annuel. L’association Marchés Equitables Suisse s’y était opposée, déposant une plainte auprès de la Commission de la concurrence.

3 La Confédération se penche sur la conduite autonome

La Confédération examine les futures règles de la circulation, avec en toile de fond la conduite automatisée, relate Blick. Le journal pose la question: qu'est-ce qui doit être autorisé lorsque la technologie prend complètement le volant? Un projet de recherche à ce sujet commencera début 2026, comme l’Office fédéral des routes l’a confirmé au média. Des experts externes se pencheront aussi sur la manière de limiter ou d’éviter techniquement les distractions à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. On ignore encore quelles mesures concrètes seront passées au crible. Actuellement, une étude centrée sur d’éventuels contrôles est en cours. L'utilisation potentielle de radars détectant l'usage du téléphone portable au volant y est notamment inspectée.

4 Le Jura teste une nouvelle méthode contre le frelon asiatique

Dans le Jura, la lutte contre le frelon asiatique, une espèce invasive qui se nourrit notamment d'abeilles, explore de nouvelles méthodes. A Cornol, plusieurs ruches ont été équipées de harpes électriques chargées d’électrocuter les frelons asiatiques. Des installations similaires seront mises en place ces prochains jours autour de neuf ruchers jurassiens, selon le «Quotidien Jurassien». Le projet, chapeauté par le Centre international pour l'agriculture et les biosciences de Délémont et la Fondation Rurale Interjurassienne, est une première en Suisse. La méthode, qui a fait ses preuves en France et en Espagne, sera testée jusqu’en octobre. Les ruches équipées du dispositif seront alors comparées avec d'autres qui en sont dépourvues afin de déterminer le réel impact des harpes électriques sur la santé des colonies d'abeilles mellifères.

5 Un film romand pour représenter la Suisse aux Oscars?

L'Office fédéral de la culture annonce ce jour quel film représentera la Suisse aux Oscars. Trois films ont été pré-sélectionnés la semaine passée, parmi lesquels un film romand: «La cache», du Vaudois Lionel Baier. Les deux autres sont «Heldin» («En première ligne») de Petra Volpe et «Hanami» de Denise Fernandes. «La cache» est une adaptation d'un roman de Christophe Boltanski et raconte l'histoire d'un garçon de 9 ans à Paris en 1968, qui apprend le destin de ses ancêtres durant le régime de Vichy