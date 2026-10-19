Trois militaires ont été blessés lundi soir lors d'un exercice sur le lac des Quatre-Cantons près de Gersau (SZ). L’un d’eux a été évacué par la Rega, les deux autres en ambulance.

Un exercice de l'armée suisse tourne mal, trois militaires blessés

Un exercice de l'armée suisse tourne mal, trois militaires blessés

Accident sur le lac des Quatre-Cantons

ATS Agence télégraphique suisse

Trois militaires ont été blessés alors qu'ils participaient à un exercice sur le lac des Quatre-Cantons. Ils étaient à bord d'un bateau d'entraînement de type Ribcraft. Les circonstances de l'accident ne sont pas connues pour l'heure.

L'accident est survenu lundi vers 19h dans la région de Gersau (SZ). Les trois blessés étaient engagés à l’école de recrues du génie 73, a annoncé lundi l'armée suisse. L’un des militaires a été transporté à l’hôpital par la Rega. Les deux autres blessés ont été acheminés vers l’hôpital à bord d’ambulances civiles.