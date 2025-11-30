Un système informatique central de la Confédération suisse est tombé en panne lors d'un exercice de défense contre une attaque hybride. C'est la deuxième défaillance, mais l'Office fédéral de la protection de la population refuse de parler de crise.

ATS Agence télégraphique suisse

L'OFPP n'est en aucun cas en crise, a-t-il déclaré dimanche à Keystone-ATS. Le système en panne a de nouveau fonctionné sans problème après des adaptations, a expliqué l'office dans la «NZZ am Sonntag», qui a mentionné le cas dimanche.

Le 6 novembre, l'accès à la présentation électronique de la situation a été ralenti et rendu temporairement impossible en raison d'une surcharge. Le système en question regroupe tous les messages et fournit aux états-majors de crise cantonaux une image de la situation à l'échelle nationale. Sa fonction était essentielle lors de l'exercice contre une attaque hybride.

«Moyens modestes»

Le système était déjà tombé en panne lors du dernier test. Les erreurs avaient pu être localisées et corrigées, selon l'OFPP. Divers projets sont en cours pour améliorer les processus. Selon la «NZZ», certains critiquent toutefois leur lenteur.

«Pendant mon mandat, l'OFPP a traversé une phase de transition afin de faire face aux défis actuels et à venir», explique, par écrit, la directrice de l'office Michaela Schärer, sollicitée par Keystone-ATS.

Mais au vu des tâches extrêmement diverses et des «moyens relativement modestes», on attend énormément des collaborateurs. Ces dernières années, beaucoup a été accompli: des projets ont été achevés, des décisions politiques ont été obtenues et la protection de la population a continué d'être développée à la lumière de la situation changeante en matière de politique de sécurité.