DE
FR

Berne refuse de parler de «crise»
Un système central tombe (encore) en panne lors d'un exercice de défense

Un système informatique central de la Confédération suisse est tombé en panne lors d'un exercice de défense contre une attaque hybride. C'est la deuxième défaillance, mais l'Office fédéral de la protection de la population refuse de parler de crise.
Publié: 16:39 heures
L'OFPP, rattaché au Département fédéral de la protection de la population du ministre Martin Pfister, réfute toute «crise».
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un système informatique central de la Confédération est tombé en panne lors d'un exercice de défense contre une attaque hybride. C'est la deuxième fois qu'une défaillance se produit, mais l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) se refuse de parler de «crise».

L'OFPP n'est en aucun cas en crise, a-t-il déclaré dimanche à Keystone-ATS. Le système en panne a de nouveau fonctionné sans problème après des adaptations, a expliqué l'office dans la «NZZ am Sonntag», qui a mentionné le cas dimanche.

Le 6 novembre, l'accès à la présentation électronique de la situation a été ralenti et rendu temporairement impossible en raison d'une surcharge. Le système en question regroupe tous les messages et fournit aux états-majors de crise cantonaux une image de la situation à l'échelle nationale. Sa fonction était essentielle lors de l'exercice contre une attaque hybride.

«Moyens modestes»

Le système était déjà tombé en panne lors du dernier test. Les erreurs avaient pu être localisées et corrigées, selon l'OFPP. Divers projets sont en cours pour améliorer les processus. Selon la «NZZ», certains critiquent toutefois leur lenteur.

«Pendant mon mandat, l'OFPP a traversé une phase de transition afin de faire face aux défis actuels et à venir», explique, par écrit, la directrice de l'office Michaela Schärer, sollicitée par Keystone-ATS.

Mais au vu des tâches extrêmement diverses et des «moyens relativement modestes», on attend énormément des collaborateurs. Ces dernières années, beaucoup a été accompli: des projets ont été achevés, des décisions politiques ont été obtenues et la protection de la population a continué d'être développée à la lumière de la situation changeante en matière de politique de sécurité.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus