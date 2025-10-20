Vendredi en fin de journée, un enfant de dix ans a été filmé en train de voler une enceinte Bluetooth dans un magasin en Argovie. Il aurait été forcé à le faire. Le patron est choqué.

Victime de chantage, un garçon de 10 ans obligé de voler pour ses potes

1/4 Un vol a eu lieu vendredi à Safenwil, dans le canton d'Argovie. Photo: Screenshot Tele M1

Natalie Zumkeller

«C'est incroyable, il est encore si jeune!» Hans Peter Plüss, propriétaire d'un magasin d'électronique dans le canton d'Argovie, avait de la peine à se remettre de la tentative de larcin dont son enseigne a été victime vendredi en fin de journée. Deux jeunes ont essayé de voler une enceinte Bluetooth. L'un d'eux a détourné l'attention du vendeur, tandis que l'autre, âgé de dix ans, a mis l'appareil dans son sac à dos avant de quitter les lieux. Le plan était simple, mais pas sans accroc.

Le commerce, situé à Safenwil, petit village d'un peu moins de 5000 habitants, est équipé d'appareils de vidéosurveillance. Le patron, comme il l'a raconté à Tele M1, a donc pu visionner les images et a reconnu l'un des coupables. «Il passe tous les jours devant le magasin, c'est sur le chemin de l'école. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être normal.» En effet, ça ne l'était pas.

«J'espère qu'il en tirera les leçons»

Le propriétaire du magasin a diffusé les images du vol sur Facebook. La mère du garçon a reconnu son petit. Le samedi matin, elle s'est présentée au magasin avec son fils pour s'excuser, rendre l'enceinte et payer. Le garçon de dix ans aurait été forcé par ses amis à voler. S'il n'avait pas obéi, il aurait été battu, a-t-il expliqué plus tard.

Dans sa publication, Hans Peter Plüss a appelé les parents à communiquer avec leurs enfants sur les conséquences que peuvent avoir de tels actes. «Nous souhaitons rappeler à toutes et tous que le vol n'est pas une peccadille, même chez les jeunes. Nous demandons aux parents d'insister sur le respect mutuel et l'honnêteté.» Si l'histoire du chantage se révèle vraie, Hans Peter Plüss renoncera à porter plainte. «Tout est réglé, les dégâts ont été réparés. J'espère qu'il en tirera les leçons.»