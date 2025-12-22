DE
Passé à tabac en juillet
Trois personnes arrêtées après l'agression d'un député UDC argovien

Trois hommes ont arrêtés à Zofingue, en Argovie, en lien avec l'agression d'un député UDC au début du mois de juillet. Les suspects, âgés de 19 à 21 ans, ont été placés en détention préventive. Une procédure pénale est ouverte contre eux.
Publié: il y a 22 minutes
René Schindler avait été passé à tabac à la fin du mois de juillet et avait dû recevoir des soins à l'hôpital.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Trois personnes ont été arrêtées en lien avec l'agression début juillet à Zofingue (AG) d'un député UDC argovien. Les trois hommes âgés de 19 à 21 ans se trouvent en détention préventive.

Les suspects sont un ressortissant suisse âgé de 20 ans, un Allemand de 21 ans et un Kosovar de 19 ans, a indiqué lundi un porte-parole du parquet argovien, confirmant une information de l'Aargauer Zeitung. Une procédure pénale a été ouverte contre les trois agresseurs présumés.

Leur victime, René Schindler, un député du parlement cantonal et président local de l'UDC, avait notamment subi des blessures à la tête et avait dû se faire soigner à l'hôpital. Les trois hommes avaient pris la fuite avant l'arrivée de la police.

