La polie argovienne a arrêté dans la nuit de samedi à dimanche un automobiliste qui roulait sur la jante. Le conducteur était fortement alcoolisé et son véhicule était endommagé.

Un conducteur ivre arrêté en Argovie alors qu'il roulait sur trois roues

Un conducteur ivre arrêté en Argovie alors qu'il roulait sur trois roues

ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste circulant sur l'autoroute A1 a été intercepté par une patrouille de police dans la nuit de samedi à dimanche vers 03h30 à la hauteur de Lenzbourg (AG), les agents ayant été alertés par le fort bruit qu'émettait son véhicule. Pas étonnant: il manquait un pneu à la voiture de ce Roumain de 30 ans, par ailleurs en état d'ébriété avancé, qui roulait donc sur la jante.

La police argovienne a constaté qu'en plus de la roue avant droite perdue, le véhicule présentait un pare-chocs avec des dommages récents. Les policiers ont ensuite retrouvé des morceaux de pneu sur une bretelle d'accès à l'autoroute, laissant penser à une collision. Il n'a toutefois pas encore été possible de déterminer contre quoi exactement la voiture avait percuté.

L'automobiliste sentait fortement l'alcool, a précisé la police argovienne dimanche dans un communiqué. Le test d'alcoolémie a confirmé qu'il était fortement alcoolisé, a-t-elle ajouté. Le permis de conduire du trentenaire lui a retiré provisoirement et l'homme a été dénoncé au ministère public.