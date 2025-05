Après la catastrophe de Blatten (VS), des familles sans toit cherchent des appartements en urgence. Des personnes solidaires ont répondu à l'appel de Blick en proposant leurs appartements. Tous n'ont qu'une envie: aider là où c'est possible.

Sandro Zulian

De nombreux habitants de Blatten, en Haut-Valais, ont perdu leur maison après l'éboulement massif survenu ce mercredi 28 mai qui a dévasté la vallée, tant au niveau émotionnel que financier. Le village a été littéralement effacé de la carte, laissant près de 300 personnes sans toit du jour au lendemain.

L'appel à la solidarité lancé par Blick a rapidement suscité une forte mobilisation. En l’espace de quelques heures, de nombreuses personnes se sont manifestées pour proposer leur logement, avec une vraie envie d’aider.

Appartement meublé près de Blatten

Ruth Ueltschi, 67 ans, est l'une de ces personnes. Elle dispose d'un deux pièces à louer à Steg, à moins d'une demi-heure en voiture de Blatten. «Si je me retrouvais soudainement sans maison, je serais bien contente que quelqu'un ait un appartement pour moi», explique-t-elle à Blick.

La sexagénaire est prête à le laisser à disposition autant de temps que nécessaire. «Si quelqu'un en a besoin pendant six mois, eh bien, quelqu'un en aura besoin pendant six mois!» Le logement est meublé et prêt à être vite occupé. «Tout y est: meubles, lit, vaisselle, machine à café, une grande place assise dans le jardin!» «Cet appartement est mon refuge. J'aimerais qu'il le soit aussi pour d'autres», confie Ruth Ueltschi.

«On ne le souhaite à personne»

C'est aussi dans le Haut-Valais, à Fiesch, que se trouve le studio fraîchement rénové de Branko Jurcevic, 39 ans. Il peut accueillir deux personnes, voire quatre en cas d'urgence. Ce gérant d'une entreprise de peinture et de plâtrerie compatit avec les habitants de Blatten. «Ces personnes ont été privées brutalement de leur maison. On ne le souhaite à personne», déclare ce père de quatre enfants. «C'est pourquoi nous mettons volontiers le studio à disposition. Pour quelques jours, il sera probablement gratuit. Ensuite, nous verrons.»

Pascal Jenzer, 26 ans, a un grand appartement à Lax. «Nous ne sommes pas là en ce moment et nous louons habituellement cet appartement à des vacanciers. Si quelqu'un doit trouver un logement en urgence, nous le prêtons volontiers.» L'appartement dispose de six lits, de deux WC et d'une salle de bains, répartis sur deux étages. «En ce moment, il y a des priorités plus urgentes que de louer l'appartement à des vacanciers. Nous souhaitons avant tout venir en aide aux habitants de Blatten.»

De l'aide d'autres cantons

L'aide ne vient pas uniquement du Valais, mais aussi d'autres cantons. «J'ai moi-même grandi en montagne et j'ai été très secoué par cet événement», confie Rico Kümin, 40 ans. Les appartements qu'il met à disposition se trouvent à Arosa et dans l'Oberland grison. Il les met gratuitement à disposition de tous ceux qui ont perdu leurs biens.

Jacqueline Kurth, 51 ans, a également contacté Blick pour «aider». Elle met à disposition une maison entière à Limpach, dans le canton de Berne, en accordant un loyer réduit aux personnes de Blatten.»Il n'est malheureusement pas possible d'être totalement gratuit.» Elle est bouleversée par ce qui est arrivé dans ce village valaisan. «Je suis sous le choc et je n'arrive presque pas à y croire.»

Toutes ces personnes veulent aider comme elles peuvent pour apaiser la souffrance à Blatten. Blick a transmis les offres de logement aux communes concernées.