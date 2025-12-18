Le Grand Conseil valaisan a adopté jeudi un décret urgent pour la reconstruction de Blatten, suite aux événements naturels de mai 2023. Le texte vise à simplifier les procédures pour un rétablissement d'ici 2030, avec un coût estimé à 100 millions de francs.

Les députés valaisans ont accepté jeudi, en une seule lecture, le décret urgent lié à la gestion des conséquences des événements naturels ayant frappé le Lötschental en mai. Au vote, le texte final a été accepté par 112 voix sans opposition.

A l'heure du vote final, les Vert-e-s et plusieurs députés du PLR se sont abstenus. Pour les premiers, trop de flou règne encore autour du texte. Pour les seconds, le décret s'écarte trop du cadre légal ordinaire.

L'analyse des 43 amendements proposés n'a débouché que sur une modification significative du projet du Conseil d'Etat. Les deux tiers du Parlement (84 voix contre 43 et 1 abstention) ont accepté une proposition de l'UDC du Valais romand de doter les services de la mobilité, du développement territorial et des dangers naturels d'un poste à durée déterminée supplémentaire chacun, dès 2026.

Plus tôt durant le débat, le PS et les Vert-e-s avaient milité pour la création de sept postes (au maximum) de durée déterminée en faveur des services représentés dans le groupe de coordination cantonal Blatten 2030. Leurs propositions n'avaient pas conquis les députés de droite.

Les Vert-e-s jamais suivis

Jeudi matin, Emmanuel Revaz (Les Vert-e-s) a voulu ajouter des conditions dans le décret. «La reconstruction doit s'effectuer selon les principes définis par la Feuille de route pour la reconstruction de Blatten. Les analyses actualisées relatives aux dangers naturels et aux besoins avérés, notamment ceux de la population, doivent être des conditions préalables à la reconstruction», a-t-il estimé.

Dans un autre amendement, les Vert-e-s ont demandé qu'une analyse préalable des besoins dans tous les domaines concernés par le présent décret soit réalisée. La majorité du plénum n'a pas voulu de ces deux propositions. Les écologistes ont encore demandé, par soucis de transparence, qu'un rapport intermédiaire sur la reconstruction de Blatten soit réalisé au plus tard fin 2027. En vain.

Une durée maximale de 5 ans

Suivant une proposition socialiste, les députés ont tout de même ajouté un alinéa à ce décret afin que «la Feuille de route accorde une attention prioritaire aux besoins de la population permanente.» Enfin, l'article régissant d'éventuels cas d'impositions différées a été supprimé.

Le décret d’une durée maximale de cinq ans vise, là où cela est possible, à alléger, simplifier et accélérer les procédures liées à la reconstruction de Blatten, afin d’aboutir à un rétablissement de la situation d’ici à 2030. Les coûts de reconstruction sont estimés pour l'Etat du Valais à quelque 100 millions de francs.

Mises à l'enquête publique de 20 jours

Les Vert-e-s ont déposé un amendement pour limiter à 100 millions de francs, l'ensemble des travaux, tout dépassement de ce plafond requérant l'autorisation préalable du Grand Conseil. Là aussi, ils n'ont pas été suivis (100 voix contre 26).

Les travaux attribués dans le cadre de la reconstruction de Blatten ne seront pas soumis à l'accord intercantonal sur les marchés publics, pour simplifier la bureaucratie. Le délai des mises à l'enquête publique sera de 20 jours au maximum dans le cadre de la reconstruction de Blatten.

1,4 million de francs de dons attribués

Le décret prévoit que le Conseil d'Etat peut engager 30 millions de francs (au lieu des 4 millions habituels) pour construire la route cantonale menant à Blatten, un téléphérique provisoire et des mesures de protection contre les dangers naturels. Les députés ont refusé de limiter cette compétence à 20 millions pour la seule route cantonale, comme le souhaitaient les Vert-e-s.

Ce décret permettra de gérer les 68 millions de dons reçus et consentir le déploiement d’instruments de soutien financiers extraordinaires afin de permettre aux quatre communes du Lötschental (Blatten, Ferden, Kippel et Wiler), de faire face à cette situation unique. Le décret règlera également la continuité institutionnelle de la commune de Blatten, dont les bâtiments ont, pour l’essentiel, été ensevelis.

Enfin, le texte établit les règles de gouvernance nécessaires au traitement d’une situation aussi extraordinaire que celle du 28 mai dernier.