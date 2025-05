Jorge Paulo Lemann, l'un des hommes les plus riches de Suisse, a racheté Skechers pour 9,4 milliards de dollars. Les spéculations vont bon train quant à la prochaine cible du milliardaire. Dans son viseur? L'entreprise suisse de chaussures de sport On.

1/7 3G Capital, une société d'investissement de Jorge Paulo Lemann, a racheté le fabricant de chaussures de sport Skechers. Photo: Getty Images

Jean-Claude Raemy

Le milliardaire Jorge Paulo Lemann a créé la surprise cette semaine. Par le biais de sa société d'investissement 3G Capital, ce double national suisse et brésilien s'est emparé de la célèbre marque de chaussures de sport Skechers. La transaction lui a coûté 9,4 milliards de dollars.

Jusqu'à présent, le milliardaire avait investi dans le domaine de la restauration rapide (Burger King, Heinz) et de la sous-traitance dans le bâtiment (Hunter Douglas). Dorénavant, il se lance dans un nouveau marché avec l'acquisition de Skechers.

Et les spéculations vont bon train! La prochaine cible de l'homme de 85 ans? On, la célèbre marque dont Roger Federer est l'égérie. L'entreprise suisse de chaussures de course se place 9ème mondial de la branche.

Quel est le lien entre l'entreprise 3G Capital et On?

Fondé en 2004, 3G Capital Group est issu du bureau d'investissement de Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira et Marcel Herrmann Telles. Jorge Paulo Lemann habite à Rapperswil-Jona, dans le canton de Saint-Gall. Selon «Bilanz», il est le sixième Suisse le plus riche de 2024. Les deux autres hommes d'affaires habitent tous deux à St-Moritz, dans le canton des Grisons.

Le point de connexion entre 3G Capital et On? Carlos Alberto Sicupira et le fils de Jorge Paulo Lemann, Marc Lemann, détiennent ensemble 14% des actions de On. Ils ont obtenu ces parts dès 2016 en tant qu'investisseurs initiaux, bien avant l'entrée en bourse de On. Un investissement intelligent: la valeur boursière actuelle de On Holding AG est passée à environ 13 milliards de francs.

Le lien entre Jorge Paulo Lemann et l'ancien joueur de tennis professionnel suisse Roger Federer est également bien connu. Le milliardaire a lui-même été joueur de tennis, et même champion suisse en 1963. Selon ses propres déclarations, Roger Federer a souvent pu s'entraîner pour Wimbledon sur le court de tennis en gazon privé de Jorge Paulo Lemann, à quelques centaines de mètres seulement de son propre domicile au bord du lac de Zurich. Leurs familles respectives se connaissent bien, la femme du milliardaire, Susanna, est active au sein de la Fondation Roger Federer.

Depuis 2019, Roger Federer est un actionnaire important de On et confère ainsi de la «suissitude» au fabricant de chaussures de sport dont la production se trouve au Vietnam. Lemann, Federer, On: quel futur?

On, trop haut de gamme?

L'entreprise 3G Capital a fait savoir à Blick que la société n'avait aucun contact avec On et qu'elle n'était «pas intéressée par une reprise ou une participation». De plus, Jorge Paulo Lemann n'a plus de rôle opérationnel dans l'entreprise. Blick n'a pas pu s'entretenir avec ce dernier.

Reste à savoir si le milliardaire ou son fils souhaiteront investir plus encore dans On. Contrairement à Skechers, la marque suisse de chaussures de course se situe dans un secteur haut de gamme et correspond moins bien aux acquisitions précédentes des deux hommes.

On ne s'est pas exprimer sur ces spéculations, mais indique qu'elle ne recherche pas de racheteurs. Le 1er avril, les trois fondateurs de On ainsi que le co-CEO Martin Hoffmann ont repris les parts de droit de vote du co-CEO sortant Marc Maurer. L'entreprise dispose à ce jour de réserves de liquidités d'un milliard de dollars.