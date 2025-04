Ces stars du football qui sont aussi dans la mode

1/5 Granit Xhaka a lancé «GRAJO», sa propre marque de vêtements. Photo: Instagram/Grajo.official

Pascal Keusch

Des chaussettes au maillot, en passant par les chaussures aux couleurs assorties, les questions de style jouent depuis longtemps un rôle important sur les terrains de football. Mais en dehors des pelouses aussi, les stars du football s’engagent dans la mode.

De plus en plus d’entre elles en font même un modèle commercial et lancent leurs propres marques. C’est le cas du capitaine de la Nati Granit Xhaka avec sa marque «GRAJO». Il suit ainsi une tendance.

De CR7 à Messi

L’un des plus grands footballeurs de tous les temps, Cristiano Ronaldo, a lancé en 2013 sa marque de sous-vêtements CR7 en collaboration avec un fabricant danois. Les chaussettes et les caleçons se sont établis dans le monde entier et sont aujourd’hui disponibles en Suisse.

Lionel Messi, l’éternel rival de Ronaldo, s’est, lui aussi, lancé dans la mode. Sa marque «The Messi Store» mise sur des styles minimalistes avec une note sportive – mais reconnaissable entre mille: le logo de Messi orne presque chaque pièce.

Défilé de mode

Lorsque Hector Bellerin jouait encore pour le FC Barcelone en 2022, il a contribué à forger le terme de «Tunnel Fits». Cela désigne les différents styles avec lesquels les joueurs se rendent au stade. Depuis, d’autres professionnels exploitent cette idée, à tel point que Barcelone a fini par interdire les défilés de mode avant les rencontres. Mais Hector Bellerin est resté fidèle à la mode: en 2024, il a lancé sa propre marque «Gospel Estudios».





L’ancien joueur de l’équipe nationale allemande Lukas Podolski a aussi créé les entreprises les plus diverses après la fin de sa carrière. Outre des kebabs et des glaciers, l’Allemand a également lancé sa propre marque de mode «Strassenkicker». Avec des slogans comme «de la rue, pour la rue», l’ex-professionnel a exprimé son lien étroit avec sa ville natale, Cologne. Contrairement à Bellerin ou à Xhaka, le style de Podolski vise moins les fans de mode que le grand public.