Article rémunéré, présenté par ASICS.

Les sneakers sont partout: dans la rue, dans la haute couture, sur votre fil d'actualité de vos réseaux sociaux. Le GEL-NYC™ d’ASICS illustre parfaitement comment les baskets sont bien plus que… de simples chaussures de sport. Elles sont une déclaration, une identité, un mode de vie. Les chaussures qui dominaient autrefois le sport portent aujourd’hui notre personnalité. La duchesse du Sussex, Meghan Markle, l’exprime parfaitement :

«Enfile un pull, une paire de sneakers vraiment stylées et une grande écharpe, et te voilà parfaitement stylée. Pour moi, les sneakers sont un indispensable du quotidien.»

Mais malgré tout l’engouement pour les baskets, toutes ne conviennent pas à toutes les occasions. Ana Haldimann, styling coach chez Ana Style, souligne l’importance de différencier les modèles adaptés aux loisirs et ceux pouvant être portés en entreprise. «De manière générale, on peut dire que les sneakers en toile sont plutôt pour les loisirs, tandis que les modèles en cuir peuvent également compléter une tenue Smart Casual ou Business Casual.»

Une tendance actuelle démontre à quel point les sneakers sont variées: «Les semelles marquées sont particulièrement populaires chez les jeunes femmes en ce moment», explique Ana Haldimann. «Les "Dad Sneakers" sont délibérément portées pour créer un contraste stylistique, notamment avec un pantalon élégant ou une jupe très féminine. C'est justement cette opposition qui les rend si attrayantes et donne naissance à un look moderne et affirmé.»

Des modèles comme les GEL-NYC™ d’ASICS, avec leur semelle marquée et leur esthétique rétro, incarnent parfaitement cette tendance. Cette rupture est un choix stylistique conscient qui s’éloigne des normes conventionnelles, permettant à chacun de se démarquer et d’exprimer son propre style.

Confortable hier, aujourd'hui culte Quand la performance sportive d’hier rencontre le style moderne d’aujourd’hui, c'est pour faire de chaque pas un moment unique. Le GEL-NYC™ d’ASICS allie confort, design et qualité, aussi bien pour le quotidien que pour partir à l’aventure. Découvrez comment ASICS réinvente sans cesse l’innovation et la tradition, et trouvez la chaussure idéale pour chaque occasion, disponible dès maintenant chez Ochsner Shoes! Quand la performance sportive d’hier rencontre le style moderne d’aujourd’hui, c'est pour faire de chaque pas un moment unique. Le GEL-NYC™ d’ASICS allie confort, design et qualité, aussi bien pour le quotidien que pour partir à l’aventure. Découvrez comment ASICS réinvente sans cesse l’innovation et la tradition, et trouvez la chaussure idéale pour chaque occasion, disponible dès maintenant chez Ochsner Shoes! Découvrez et achetez ASICS dès maintenant!

Comment les collectionneurs réalisent de gros profits

Les sneakers ne sont pas seulement une question de mode: elles sont aussi devenues des objets de collection et des placements.

«Certains collectionneurs achètent trois paires d’une édition spéciale: une qu'ils vont porter, une à exposer et une troisième pour la revendre plus tard», explique Ana Haldimann.

Sur les plateformes de revente en ligne, les sneakers sont échangées comme des actifs financiers et ceux qui ont un petit budget peuvent tenter de se lancer dans ce marché en plein essor.

Mais comment tout a commencé? Quand les baskets sont-elles devenues des objets légendaire et iconiques? Et pourquoi est-ce qu'on les aime autant? La réponse se trouve dans les histoires que racontent les modèles cultes: des Chucks aux Air Jordans, en passant par les Sambas ou les Mexico 66. Des histoires qui mêlent rébellion, culture et style, et qui expliquent pourquoi les sneakers influencent aujourd’hui bien plus que nos pas.

Converse Chuck Taylor All Star (1917)

À l’origine conçues pour le basket-ball, les Chucks sont depuis longtemps devenues emblématiques. Épurées et robustes, elles sont un véritable statement, que ce soit dans la rue, sur scène ou dans le monde de l’art. Kurt Cobain en a fait un symbole du grunge et des générations ont suivi. C'est une chaussure qui ne se démode jamais.

Converse Jack Purcell (1935)

Du badminton au cinéma: c'est son célèbre bout arrondi en forme de «Smiley» a rendu cette chaussure unique. James Dean l’a portée comme l’incarnation même de l’élégance décontractée et aujourd’hui encore, elle reste un symbole de sobriété et de style discret. Mais la Jack Purcell n’a pas seulement inspiré les icônes de la mode, elle a aussi influencé l’évolution du design des chaussures de sport. En 1949, Kihachiro Onitsuka fonde la marque Onitsuka Tiger, qui deviendra plus tard ASICS. Son premier modèle, le Onitsuka Tiger OK Basketball s’inspire clairement de designs comme les Chucks et la Jack Purcell, mais Onitsuka Tiger est allé plus loin. Avec une meilleure stabilité, un ajustement optimisé et des matériaux de haute qualité, la marque a élevé le concept de la chaussure de sport au niveau supérieur. Ces améliorations ont marqué le début d’une success-story, qui continue d’influencer le sport et le style jusqu’à aujourd’hui.

Adidas Samba (1950)

Initialement conçues pour les terrains de football humides, les Samba sont rapidement devenues l’uniforme des musiciens et des milieux alternatifs. Liam Gallagher & co. les ont rendues immortelles et elles restent aujourd’hui célébrées dans les rues. Les Samba ne sont pas que des chaussures: c’est une attitude.

Onitsuka Tiger Mexico 66 (1966)

Dévoilées aux Jeux Olympiques de 1966, immortalisées au cinéma par Steve McQueen, ces sneakers restent aujourd’hui un incontournable pour les amateurs de style rétro. Les Tiger-Stripes incarnent une élégance sportive intemporelle. Classiques, stylées, uniques: les Mexico 66 en ont vu davantage.

Puma Suede (1968)

De la breakdance au hip-hop: la Puma Suede était la chaussure de rue par excellence. Les New York City Breakers dansaient dessus et ses couleurs et matériaux ont marqué des générations. Une sneaker qui raconte une histoire et ne s’arrête jamais.

Adidas Gazelle (1968)

Épurée, élégante, à l’aise partout. Des terrains de foot aux concerts d’Oasis, la Gazelle s’intègre dans toutes les scènes. Son design intemporel en fait le compagnon parfait pour les minimalistes au style affirmé.

Photo: Redferns

Adidas Superstar (1969)

Avec leurs Shell-Toe emblématiques, ces sneakers sont devenues des icônes du hip-hop grâce à Run-D.M.C.. Leur titre «My Adidas» les a rendues légendaires et elles restent un incontournable pour tous ceux qui aiment le streetstyle et l’histoire. Des classiques indémodables.

Adidas Stan Smith (1971)

Des terrains de tennis aux podiums de la haute couture, la Stan Smith incarne un design épuré qui traverse les époques. De Pharrell Williams aux fans de streetwear: tout le monde la porte. Le minimalisme qui ne se démode jamais.

Nike Cortez (1972)

Forrest Gump a couru à l’écran avec elles, la scène hip-hop les a fièrement portées dans la rue. Mais les iconiques Nike Cortez ont une histoire surprenante: leur design est directement inspiré des Corsair™ d’ASICS. Phil Knight, fondateur de Nike, a travaillé pour ASICS avant de lancer sa propre marque et s’est inspiré de cette chaussure de course emblématique. Confort et héritage se rencontrent dans une sneaker en perpétuel mouvement.

Nike Blazer (1973)

Des terrains de basket aux rampes de skate: les Blazer sont devenues les favorites des skateurs comme Lance Mountain. Robuste, épurée, inimitable: ce modèle reste un classique intemporel, que ce soit sur la rampe ou dans le style street.

Vans Old Skool (1977)

C'est la chaussure à la ligne latérale emblématique qui a marqué la culture skate et le look street. Tony Alva l’a transformée en icône de la scène et sa polyvalence lui a permis de traverser les générations. Une sneaker qui n'a pas pris une ride.

Nike Air Tailwind (1978)

C'est la première chaussure avec un amorti Air visible: une révolution technologique au design épuré. Les coureurs de marathon l’ont adoptée et les amateurs de sneakers en ont fait un classique incontournable. Un modèle précurseur de toute la gamme Nike Air.

Nike Air Force 1 (1982)

Des terrains de basket aux icônes du hip-hop: l’Air Force 1 est l’essence même de la culture urbaine. Épurée, polyvalente, indestructible, elle reste une référence absolue du streetwear. Une chaussure qui a écrit l’histoire – et continue de le faire.

Reebok Classic Leather (1983)

Une chaussure de course minimaliste, qui s’est imposée dans la mode grâce à son style et son confort. Alicia Keys lui a offert un second souffle. Un parfait mélange entre rétro et modernité: une sneaker pour tous les jours.

Nike Pegasus (1983)

Adoptée aussi bien par les coureurs que par les sneakerheads, la Pegasus est une référence en matière de polyvalence et de longévité. Sans cesse réinventée, elle reste une alliée fidèle sur la piste comme au quotidien.

Photo: Focus on Sport via Getty Images

Nike Air Jordan 1 (1985)

Elles ont été interdite par la NBA et adulée dans le monde entier: les Air Jordan 1 ont brisé les codes et sont entrées dans la légende. Michael Jordan les a rendues célèbres et les amateurs de sneakers les ont glorifiées. Porter des Air Jordan 1, c'est une rébellion sous forme de chaussure. Et si pendant ce temps, ASICS a marqué le monde du running avec des avancées technologiques majeures comme l’amorti GEL™, les deux chaussures ont prouvé que performance et style sont indissociables et qu’elles peuvent écrire l’histoire.

Nike Dunk (1985)

La Nike Dunk, c'est la rencontre entre le basketball et le skate. Elle est rapidement devenue la favorite des skateurs et des collectionneurs. Paul Rodriguez a marqué la scène avec elle, et ses éditions limitées en ont fait une pièce culte. Une sneaker pour ceux qui veulent se démarquer.

Nike Air Max 1 (1987)

Avec son amorti Air visible, cette chaussure est devenue un classique du design. Adoptée par les sportifs et les artistes, elle s’est imposée dans le monde de la mode. Un incontournable pour le confort et le style qui reste toujours un must-have aujourd’hui.

New Balance 574 (1988)

La 574, c'est l’alliance parfaite entre le rétro et le confort. Durable, stylée et intemporelle, elle reste une icône de la mode. Une sneaker qui ne vieillit jamais.

Air Jordan 3 (1988)

C'est la chaussure de la légende du dunk contest de Michael Jordan. Avec son amorti Air visible, son imprimé éléphant et son design révolutionnaire, elle est unique en son genre. Un classique qui a marqué l’histoire.

Reebok Pump (1989)

Pompez et c'est parti! La technologie «Pump» a fusionné fonctionnalité et style. Dee Brown a mis ce modèle sous le feu des projecteurs et qui est devenu un incontournable dans les années 1990. Une chaussure audacieuse, innovante et iconique.





ASICS GEL-Lyte III (1990)

Avec sa langue fendue et son design futuriste, elle est rapidement devenue la préférée des coureurs et des sneakerheads. Un parfait équilibre entre fonctionnalité et style. Bref, une sneaker toujours tendance.

ASICS GEL-Kayano (1993)

Un modèle de référence pour les marathoniens, qui a accompagné des records. Stabilité, confort, performance, le GEL-KAYANO™ reste un synonyme de fiabilité.

Nike Air Max 95 (1995)

Avec leur design inspiré de l’anatomie humaine et ses chambres à Air visibles, les Nike Air Max 95 sont tout droit venues du futur. Si ASICS a suivi une autre voie, avec des modèles comme le GEL-KAYANO™, misant sur la biomécanique pour accompagner le mouvement naturel du pied, les deux approches visent un seul et même objectif: innover et redéfinir la performance et le confort.

Photo: NBAE via Getty Images

Air Jordan 11 (1995)

Ce n'est pas moins que le modèle préféré de Michael Jordan, avec son cuir verni et un design intemporel. Une union du basketball et de l’élégance; un modèle qui attire tous les regards et reste une légende.

ASICS GEL-Nimbus / GEL-Cumulus (1999 / 2001)

Stabilité, confort, amorti: le GEL-NIMBUS™ et le GEL-CUMULUS™ sont des références incontournables dans le monde du running. Les coureurs de fond les adoptent depuis des décennies pour leur précision technique et leur polyvalence au quotidien. C'est la preuve qu’ASICS reste inégalé dans la course à pied.

Nike SB Dunk (2002)

Conçues pour les skateurs, adorées par les collectionneurs. Avec des collaborations limitées, les Nike SB Dunk sont devenues un phénomène incontournable. Un mélange parfait de créativité et de performance.

Adidas Ultra Boost (2015)

La technologie Boost fusionnée avec le lifestyle: Kanye West a porté de modèle sur scène, le reste du monde dans la rue. L’alliance ultime entre confort et style.

Nike Vapormax (2017)

Une semelle entièrement en Air: impossible de faire plus léger et futuriste. Un chef-d’œuvre technologique, qui associe performance et design.

Ressentez la différence! Avec ASICS, il n'y a pas de compromis: la technologie unique GEL™ garantit un amorti parfait et un confort maximal, que ce soit pour le sport, le quotidien ou vos prochaines aventures. Chaque pas devient plus léger, chaque mouvement plus fluide. Découvrez chez Ochsner Shoes ces chaussures qui allient innovation et design pour élever votre performance à un niveau supérieur. Avec ASICS, il n'y a pas de compromis: la technologie unique GEL™ garantit un amorti parfait et un confort maximal, que ce soit pour le sport, le quotidien ou vos prochaines aventures. Chaque pas devient plus léger, chaque mouvement plus fluide. Découvrez chez Ochsner Shoes ces chaussures qui allient innovation et design pour élever votre performance à un niveau supérieur. Trouvez dès maintenant votre chaussure idéale!

ASICS GEL-NYC (2023)

La GEL-NYC™ combine l’héritage running d’ASICS avec le streetwear moderne. Inspirée des modèles emblématiques GEL-NIMBUS™ et GEL-CUMULUS™, elle combine innovation technique et design urbain. Un équilibre parfait entre performance et lifestyle, prouvant qu’ASICS évolue avec son temps.