Après 40 ans
La designeuse historique de Hello Kitty passe la main

Créatrice de Hello Kitty depuis 1980, Yuko Yamaguchi cède sa place à une nouvelle génération. Sanrio a révélé qu'une nouvelle designeuse, «Aya», poursuivra son héritage dès fin 2026.
Publié: il y a 55 minutes
Yuko Yamaguchi était responsable depuis 1980 du design de Kitty.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

La flamboyante designeuse de Hello Kitty, adorable personnage japonais devenu une marque mondialement connue, tire sa révérence après plus de quatre décennies à façonner son apparence. Yuko Yamaguchi était responsable depuis 1980 du design de Kitty – qui n'est pas un chat malgré son apparence, mais une petite fille de Londres –, supervisant son ascension au rang d'incarnation du «kawaii» (mignon), qui fait rayonner la culture japonaise.

Mais Mme Yamaguchi, qui apparaissait souvent en public vêtue de robes inspirées de Kitty et portant les cheveux relevés en chignons, a «passé le flambeau à la nouvelle génération», a expliqué mardi sur son site internet Sanrio, l'entreprise derrière le personnage. La société a précisé qu'une nouvelle créatrice, «Aya» (un pseudonyme) devait prendre la relève d'ici la fin de l'année.

Dizaines de milliers de produits

Yuko Yamaguchi «a écouté les voix des fans, collaboré activement avec des artistes et designers japonais et étrangers, et fait de Hello Kitty un personnage aimé de tous», a déclaré Sanrio en la remerciant pour son travail. Hello Kitty est née comme illustration sur un porte-monnaie en vinyle.

Elle s'affiche depuis sur des dizaines de milliers de produits des sacs à main aux cuiseurs à riz, et a obtenu des collaborations lucratives avec Adidas, Balenciaga et d'autres grandes marques. Le phénomène ne montre aucun signe de ralentissement, avec un film produit par Warner Bros en préparation et un nouveau parc à thème Hello Kitty prévu l'an prochain sur l'île tropicale chinoise de Hainan (sud).

Contrairement à d'autres exportations culturelles japonaises comme Pokémon ou Dragon Ball, le personnage, dont le nom complet est Kitty White, est doté d'un univers narratif minimaliste. Selon Sanrio, elle a une soeur jumelle, Mimmy, un petit ami nommé Dear Daniel et un chat. Elle aime la tarte aux pommes de sa mère et rêve de devenir pianiste ou poétesse.

