28'000 apprentis ont déjà conclu leur contrat pour 2026

En Suisse, 28'000 contrats d'apprentissage sont déjà signés pour 2026, selon le SEFRI. Malgré une situation stable, 27'000 places restent disponibles, offrant encore des opportunités aux jeunes.

ATS Agence télégraphique suisse

La situation sur le front de l'apprentissage est stable en Suisse. Le nombre de places disponibles dans le pays pour la rentrée 2026 s'annonce comparable aux années précédentes, selon les premières tendances observées dans les cantons. Comme de coutume, l’attribution des places d’apprentissage se révèle plus avancée en Suisse alémanique, indique mardi Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). En Suisse romande et au Tessin, le processus de recrutement commence traditionnellement plus tard.

Fin janvier, environ 28'000 contrats d’apprentissage avaient déjà été conclus dans toute la Suisse. Dans le même temps, la Bourse suisse des places d’apprentissage (sur orientation.ch) affichait encore quelque 27'000 places vacantes pour la rentrée. «L'offre restera dynamique au cours des prochains mois», précise le SEFRI.

Pour un choix éclairé, les spécialistes recommandent aux jeunes de se faire une idée du monde du travail en effectuant par exemple des stages d’observation, en participant aux séances d’information organisées par les entreprises ou en visitant des salons des métiers, recensés sur swiss-skills.ch.

Des enquêtes menées quatre fois par an

L’évolution sur le marché des places d’apprentissage fait l’objet d’un suivi continu. La Conférence tripartite de la formation professionnelle (CTFP), aidée des cantons, surveille le processus du choix professionnel et la situation des apprentis fraîchement diplômés. Elle se fonde à cet effet sur les enquêtes menées par la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) auprès des offices de la formation professionnelle. Quatre fois par an, le SEFRI publie les résultats de ces enquêtes.