DE
FR

L'auteur maîtrisé par des passants
Un jeune juif orthodoxe a été agressé en pleine rue à Zurich

Un homme âgé de 40 ans a agressé à coups de poing un jeune juif orthodoxe en pleine rue, lundi soir à Zurich. Proférant des insultes antisémites, il a pu être maîtrisé par des passants et arrêté par la police. La victime a été légèrement blessée.
Publié: 11:31 heures
L'agression est survenue dans le 3e arrondissement de Zurich, où vivent beaucoup de juifs orthodoxes (archives).
Photo: ENNIO LEANZA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 40 ans a agressé un jeune juif orthodoxe lundi soir à Zurich. Proférant des insultes antisémites, il a été maîtrisé puis arrêté par la police. L'agression est survenue vers 20h15 dans le 3e arrondissement de la ville, indique mardi la police municipale de Zurich. Beaucoup de juifs orthodoxes y habitent.

A lire aussi
Centre juif percuté à New York par une voiture-bélier, la piste antisémite confirmée
Il l'a heurté plusieurs fois
Centre juif percuté à New York, la piste antisémite confirmée
Une révélation inattendue relance l'affaire des billets antisémites à Genève
Les 5 infos suisses du jour
Une révélation inattendue relance l'affaire des billets antisémites à Genève

L'agresseur de nationalité kosovare s'en est pris directement au jeune homme âgé de 26 ans, sans interaction préalable. Il l'a frappé à coups de poing avant que plusieurs personnes ne viennent en aide à la victime et ne maîtrisent le quadragénaire. Ces derniers ont maintenu l'agresseur jusqu'à l'arrivée de la police.

L'agresseur a tenu des propos insultants et antisémites, également en présence des policiers. L'homme ne dispose pas d'un logement fixe en Suisse. Il a été remis au Ministère public zurichois après un premier interrogatoire policier.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus