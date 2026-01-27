Au menu de ce mardi 27 janvier: l'auteure des billets antisémites s'auto-dénonce à Genève, la baisse des loyers retardée, une fausse guide de montagne condamnée, la réforme sur les exportations d'armes, et enfin, un peu de ski!

Pour bien démarrer cette fraîche journée d'hiver, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 27 janvier. C'est parti:

1 Une retraitée se dénonce dans l'affaire des billets antisémites à Genève

Une retraitée s’est dénoncée pour les billets antisémites collés sur une galerie d’art genevoise, affirmant avoir voulu dénoncer le gouvernement israélien sans viser des personnes juives, révèle Léman Bleu, repris par la «Tribune de Genève» et le «Courrier». Dans cette affaire, la figure des manifestations genevoises, Anne-Cécile Reimann, avait été condamnée par le Ministère public pour injure et incitation à la haine. Elle avait toujours contesté les faits. Le Ministère public confirme la dénonciation, qui pourrait conduire au classement des faits contre Anne-Cécile Reimann et à l’ouverture d’une nouvelle procédure contre l’auteure présumée. La partie plaignante, qui avait identifié Anne-Cécile Reimann comme étant l'auteure des billets, reste prudente: «Opération de communication de la dernière chance ou vrai sosie, y compris en écriture? A suivre.» Pour la défense, qui réclame un acquittement et des dommages et intérêts, l’affaire illustre les dérives d’ordonnances pénales fondées sur une mauvaise photo.

2 Les locataires suisses devront patienter pour la baisse des loyers

La réduction des loyers liée à la baisse du taux hypothécaire de référence intervenue en septembre est retardée en raison de l’absence de date officielle de déménagement au 1er janvier, expliquent les titres alémaniques de Tamedia. Les locataires qui ont demandé à temps une adaptation de leur loyer doivent prendre leur mal en patience. En Suisse, une baisse de loyer ne peut être accordée qu’à la prochaine échéance de résiliation ou date de déménagement. Or, le 31 décembre est exclu comme «jour de déménagement» dans la plupart des cantons. Si le bail ne prévoit rien d’autre, la baisse ne sera donc appliquée qu’au prochain terme cantonal de résiliation, en mars. D’après un calcul de Tamedia, ce report coûtera au total près de 20 millions de francs aux locataires.

3 Une fausse guide de montagne condamnée en Valais

Une femme ayant exercé comme guide de montagne sans autorisation en Suisse entre août 2021 et 2023 a été condamnée en décembre dernier par le Ministère public valaisan à une amende de 5000 francs, rapporte le «Nouvelliste». La femme a conduit à plusieurs reprises des clients sur des sommets de plus de 4000 mètres, notamment le Breithorn, l’Allalinhorn, le Bishorn et le Weissmies, sans disposer de formation ni d’enregistrement officiel. L’Association suisse des guides de montagne (ASGM) rappelle que la profession est strictement réglementée en raison des risques. Chaque année, elle reçoit 10 à 20 signalements de faux guides; environ la moitié sont infondés et, dans 80% des autres cas, l’affaire est réglée à l’interne. Par le passé, des condamnations similaires ont déjà été prononcées à Berne, dans les Grisons et en Valais, avec des amendes atteignant également 5000 francs.

4 Berlin dans le flou après la réforme sur les exportations d'armes

L’assouplissement des règles sur les exportations d’armes décidé par le Parlement suisse en décembre ne change guère la situation pour l’Allemagne. C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur allemand à Berne, Markus Potzel, dans une interview à la «Neue Zürcher Zeitung». Malgré cet assouplissement, le Conseil fédéral conserve un droit de veto. «La manière dont il l’exercerait reste aujourd’hui incertaine», a souligné l’ambassadeur. Berlin n’a donc toujours aucune garantie de pouvoir disposer librement des armes achetées en Suisse, a-t-il ajouté. Selon le projet de loi, les entreprises suisses d’armement pourraient à l’avenir livrer du matériel de guerre à 25 pays occidentaux, même si ceux-ci sont impliqués dans un conflit armé. Les opposants au projet ont lancé un référendum.

5 Odermatt favori pour rebondir en géant à Schladming

Déçu par sa 2e place obtenue samedi dans la descente de Kitzbühel, Marco Odermatt a rapidement l'occasion de rebondir. Le Nidwaldien sera bien l'homme à battre dans le géant de Schladming mardi soir (1re manche à 17h45, 2e manche à 20h45). Il reste sur une victoire dans la discipline de base du ski alpin, à Adelboden où il avait triomphé pour la cinquième fois d'affilée. Mais «Odi» n'est pas le seul Suisse à viser la victoire mardi à Schladming, où il avait gagné en 2024: vainqueur dans la discipline en 2023 sous les projecteurs de la station autrichienne, Loïc Meillard sera l'un des principaux rivaux de son chef de file. Ce géant sera par ailleurs marqué par le retour à la compétition de Gino Caviezel, au repos forcé depuis plus d'un an en raison d'une blessure au genou droit.