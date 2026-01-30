DE
Il a foncé à plusieurs reprises
Centre juif percuté à New York par une voiture-bélier, la piste antisémite confirmée

Un homme a foncé en voiture ce jeudi sur un bâtiment juif orthodoxe à New York, sans faire de blessés. Agé de 36 ans, Dan Sohail est poursuivi pour plusieurs délits aggravés par la haine.
Publié: 01:58 heures
Dans une vidéo publiée sur X, on peut voir la voiture-bélier percuter à plusieurs reprises l'entrée du bâtiment.
AFP Agence France-Presse

L'homme ayant foncé avec sa voiture sur un bâtiment juif orthodoxe de New York mercredi, sans faire de blessés, est poursuivi pour plusieurs délits avec la circonstance aggravante qu'ils étaient motivés par la haine, a annoncé la police. Les charges pesant sur Dan Sohail, habitant du New Jersey âgé de 36 ans, sont tentative d'agression, mise en danger d'autrui, dégradation de biens et harcèlement aggravé, le tout à caractère haineux, a précisé un responsable, Joseph Kenny, lors d'un point de presse jeudi.

Mercredi soir, il a foncé à plusieurs reprises sur des portes d'un bâtiment historique de Brooklyn abritant le siège mondial du mouvement Loubavitch, une branche du judaïsme hassidique. Il s'est ensuite rendu sans résistance aux policiers arrivés sur les lieux.

La réaction de Zohran Mamdani

Cet incident est venu renforcer l'inquiétude de la communauté juive de New York, la plus grande des Etats-Unis, face à la multiplication des actes antisémites dans le pays et la ville. La veille, lors de la Journée internationale dédiée à la mémoire de l'Holocauste, un rabbin a été victime d'une agression dans le Queens. Une semaine plus tôt, deux adolescents ont été poursuivis pour avoir peint des croix gammées dans un parc de Brooklyn.

«Toute menace visant une institution juive ou un lieu de culte doit être prise au sérieux. L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre ville, et toute violence ou intimidation à l'encontre des Juifs new-yorkais est inacceptable», a réagi le maire Zohran Mamdani, qui s'était rendu sur place dans la soirée.

Des responsables de la communauté ont raconté à plusieurs médias que le suspect, de père musulman et mère catholique, s'était rendu ces derniers mois dans plusieurs synagogues, demandant un accompagnement spirituel et comment se convertir. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux le montrent dansant avec des membres du mouvement Loubavitch à Brooklyn.

Peu avant les faits mercredi, il s'était déplacé dans deux autres lieux communautaires juifs du New Jersey. Son comportement agité avait inquiété certains responsables qui avaient appelé la police.

