Une espèce menacée
Un petit lion asiatique débarque au zoo de Zurich

Le zoo de Zurich compte à nouveau un lion asiatique mâle. Agé de 2 ans, le jeune Jadoo est arrivé en octobre en provenance du zoo de Nuremberg. Après une période de quarantaine et d'adaptation, il fera bientôt la connaissance des lionnes du même âge, Xallu et Xolani.
Publié: il y a 30 minutes
1/2
L'espèce est menacée. (Image d'illustration)
Photo: Animalia / LCC
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un nouveau lion asiatique mâle débarque au Zoo de Zurich. Le petit Jadoo est en train de découvrir seul l'espace Panthera dévolu, à intervalles réguliers, aux fauves du zoo de Zurich, indique ce dernier jeudi. Il a passé quatre semaines en quarantaine après son arrivée.

Sa rencontre avec les deux lionnes est prévue bientôt. Elle doit permettre de garantir une progéniture dans le cadre du programme européen de maintien des espèces. Le trio aura atteint la maturité sexuelle dans un an environ.

Une espèce menacée

Le dernier lion mâle à avoir vécu dans le zoo de Zurich était Radja. Il a dû être euthanasié en mai 2021 à l'âge avancé de 16 ans, suite à des problèmes de santé.

Le lion asiatique est une espèce fortement menacée par la disparition de son milieu naturel et par le braconnage, principalement. Actuellement, sa population sauvage est estimée à 670 spécimens dans le seul espace de vie sauvage qui lui reste, le parc national indien de Gir et ses alentours.

