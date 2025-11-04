Un symposium controversé sur l'eau, ouvert par l'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer, se tiendra à Andermatt. Outre des chercheurs renommés, des intervenants aux théories controversées prendront la parole.

Ueli Maurer à nouveau présent à un événement controversé à Andermatt

Ueli Maurer à nouveau présent à un événement controversé à Andermatt

Une présentatrice de la SRF s'est désistée au dernier moment

1/4 L'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer ouvrira un symposium controversé sur l'eau. Photo: keystone-sda.ch

Anna Clara Kohler

Un symposium international sur l'eau, organisé à Andermatt, suscite la polémique. Prévu le 22 novembre, l'événement promettait initialement de présenter «de nouvelles découvertes scientifiques»

Mais après des questions du «Tages-Anzeiger», la description publiée sur le site a été modifiée. Il est désormais indiqué que le symposium entend «aborder l'eau sous différents angles». Ce changement reflète une controverse croissante, car le programme mêle chercheurs reconnus et intervenants aux théories controversées. Pour le public, il n'est pas clair, ni sur le site ni dans le programme, quelles présentations reposent sur des bases scientifiques solides et lesquelles relèvent de spéculations.

L'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer ouvre la manifestation

Les billets pour la manifestation coûtent entre 188 et 298 francs. Parmi les intervenants figurent, d'une part, des scientifiques de renom comme Rolf Kipfer, professeur à l'EPFZ, et, d'autre part, des chercheurs plus discutés comme l'Américain Gerald H. Pollack, connu pour sa théorie d'une «quatrième phase» de l'eau. Une théorie qui suscite le scepticisme des spécialistes.

L'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer ouvrira la manifestation. Interrogé par le «Tages-Anzeiger», il répond: «Pour moi, la région du Gothard et donc le château d'eau représentent un lieu de nos racines. Je me réjouis d'entendre des points de vue différents – c'est le seul moyen d'obtenir des discussions passionnantes.» Sa participation donne du poids à l'événement.

Ces dernières semaines, l'ancien conseiller fédéral a régulièrement suscité la controverse. Ainsi, début septembre, il a participé à un défilé militaire controversé en Chine, officiellement à titre privé. Les pays occidentaux étaient absents de l'événement.

Une présentatrice de la SRF a retiré sa participation

Les organisateurs défendent leur approche, affirmant vouloir favoriser un dialogue ouvert. Selon eux, il est préférable de présenter aussi les positions controversées pour les examiner de manière critique, plutôt que de les ignorer.

La journaliste et présentatrice de la SRF, Cornelia Boesch, initialement annoncée comme modératrice du symposium, s'est toutefois retirée. Elle invoque «des raisons rédactionnelles et la nécessité de préserver son indépendance journalistique».