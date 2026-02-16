DE
FR

15 signalements de symptômes
L'OSAV promet une enquête sur le lait infantile

Le directeur adjoint de l'OSAV promet une enquête sur les laits infantiles rappelés en raison d'une contamination. Quinze signalements de symptômes de maladie ont été recensés en Suisse.
Publié: 14:42 heures
1/2
Michael Beer, directeur adjoint de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). (archive)
Photo: PETER KLAUNZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Michael Beer, directeur adjoint de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), a indiqué dans une interview, publiée dimanche, que «des analyses en laboratoire sont menées» et que «la prochaine étape consistera à enquêter sur les événements de ces dernières semaines. S'il s'avère que les entreprises ont tardé à réagir ou ont manqué à leurs obligations de vigilance, elles s'exposeront à des amendes et à des poursuites pénales».

Le veveysan Nestlé, le lucernois Hochdorf et les français Vitagermine et Danone ont procédé à des rappels progressifs de lots de lait infantile en Suisse, comme ailleurs en Europe.

Alors que Danone est accusé par la Fondation pour la protection des consommateurs (Stiftung für Konsumentenschutz) d'avoir trop tardé à rappeler des lots de la marque Aptamil, le directeur adjoint de l'OSAV s'est dit «moi aussi insatisfait de la réaction des entreprises, surtout si tardive. Mais je vous assure que nous avons, en tant qu'autorité compétente, fait tout notre possible».

A lire également
Berne enquête sur de possibles intoxications
Aliments pour bébés en cause
Berne enquête sur de possibles intoxications
«Un risque inacceptable pour les nouveaux-nés»
Bactéries dans du lait Nestlé
«Un risque inacceptable pour les nouveaux-nés»

Selon le responsable, il est «inacceptable que des toxines puissent contaminer des aliments sans intervention immédiate. En cas de risques potentiels pour la santé, un rappel massif doit être lancé sans délai - mieux vaut trop de rappels que pas assez». Selon lui, «les fabricants doivent tout mettre en oeuvre pour prévenir la contamination et contrôler plus rigoureusement leurs fournisseurs.

Michael Beer n'anticipe pas «d'autres rappels massifs. Les parents qui achètent actuellement du lait infantile en magasin n'ont aucune raison de s'inquiéter».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus