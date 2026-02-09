DE
Aliments pour bébés en cause
Berne enquête sur de possibles intoxications

Les autorités suisses enquêtent sur un lien possible entre des aliments pour nourrissons contaminés et des symptômes chez les bébés. Elles retracent la matière première contaminée afin de retirer tous les produits concernés du marché.
Les autorités enquêtent sur possible lien entre des aliments pour nourrissons contaminés.
Les autorités suisses enquêtent sur un lien possible entre des aliments pour nourrissons contaminés par la toxine céréulide et des symptômes apparus chez des bébés. Depuis le début de l'année, des entreprises procèdent à des rappels de produits.

Les autorités cantonales collaborent avec les entreprises alimentaires afin de retracer la matière première contaminée provenant d'une entreprise chinoise à travers les chaînes de production et d'approvisionnement internationales, a indiqué lundi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

Cette opération est menée en collaboration avec l'OSAV, qui assure la coordination avec les autorités partenaires étrangères. L'objectif est d'identifier tous les produits concernés en Suisse et de les retirer du marché.

La Fondation pour la protection des consommateurs (Stiftung für Konsumentenschutz), une organisation basée en Suisse alémanique, avait critiqué le rappel tardif des produits laitiers contaminés pour bébés en Suisse.

