Une hausse de violences inquiétantes
Les victimes de violences sexuelles seront davantage soutenues en Suisse

Face à l'augmentation inquiétante des cas de violence, la Suisse prend des mesures. Le gouvernement propose une révision pour améliorer l'accès aux soins, la documentation médico-légale gratuite et l'hébergement d'urgence pour les victimes.
Publié: il y a 24 minutes
Le soutien aux victimes de violences sexuelles et domestiques doit être amélioré en Suisse, a confirmé mercredi le Conseil fédéral. (Archives)
Photo: LAURENT GILLIERON
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'aide aux victimes de violences domestiques et sexuelles doit être améliorée en Suisse. Le Conseil fédéral a confirmé mercredi sa volonté de renforcer les prestations médico-légales et les offres d'hébergement. Il juge inquiétant l'augmentation du nombre de cas.

Le but de la révision désormais transmise au Parlement est d'améliorer les prestations médicales, la documentation médico-légale et l'offre de places d'hébergement, rappelle le gouvernement dans un communiqué.

Santé et logements en priorité

Concrètement, les victimes doivent pouvoir bénéficier aussi facilement que possible de premiers soins administrés par du personnel médical. La documentation médico-légale, qui peut servir de preuve, doit être gratuite. Les cantons devront mettre sur pied des hébergements d'urgence et provisoires, et veiller à ce qu'il y ait suffisamment de places protégées. Ils auront aussi une obligation d'informer sur l'offre existante.

Pour le Conseil fédéral, il s’agit d'un pas important au vu de l'augmentation inquiétante de la violence domestique et sexuelle au cours de l'année écoulée.

