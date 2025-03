Les personnes actives sur le plan politique se voient ensuite menacées, y compris physiquement, déplore Jacquelin Badran (PS). Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Les membres des comités d'initiatives doivent être protégés de manière renforcée contre les menaces à l'avenir. Le Conseil des États a implicitement donné son accord jeudi à une motion en ce sens provenant du National. A l’heure actuelle, l'adresse de domicile doit obligatoirement figurer sur les listes destinées à la récolte de signatures, afin que les auteurs d'une initiative populaire puissent être identifiés sans équivoque.

Mais ces adresses se retrouvent sur Internet et les personnes actives sur le plan politique se voient ensuite menacées, y compris physiquement, déplore Jacquelin Badran du Parti socialiste dans son texte. Pour elle, l'adresse de domicile n’est ni nécessaire ni particulièrement appropriée pour identifier sans équivoque les auteurs d’une initiative. L’indication du nom, de la date de naissance et du lieu de domicile serait plus adéquate. Pour les sénateurs aussi, il est judicieux de changer le système.