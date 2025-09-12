Dernière mise à jour: il y a 30 minutes

Le Conseil fédéral propose de faciliter l'adoption par le conjoint ou partenaire d'enfants nés d'un don de sperme ou de PMA à l'étranger, en supprimant l'exigence d'un an de lien nourricier, pour mieux protéger juridiquement les familles dès la naissance.

L'adoption sera facilitée pour les enfants nés d'un don de sperme en Suisse

Le deuxième parent pourra plus facilement adopter son enfant. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

Les enfants issus d'un don de sperme pourront être plus facilement adoptés par le conjoint ou le partenaire. Le Conseil fédéral a transmis vendredi au Parlement un projet de modification du code civil en ce sens.

Les enfants nés grâce à d'autres méthodes de procréation médicalement assistées autorisées à l'étranger, y compris la gestation par autrui, sont également concernés. Les règles en vigueur en matière d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire ne sont pas adaptées à de tels cas de figure.

La modification vise les cas où l'enfant vit avec son parent légal et le parent d'intention dès sa naissance. Elle doit permettre de les protéger pleinement sur le plan juridique.

Le Conseil fédéral propose de renoncer à l'exigence d'un lien nourricier d'un an avec le parent d'intention. En effet, l'enfant qui naît au sein d'un couple faisant ménage commun vit dès sa naissance avec le parent légal et le parent d'intention.