Une hausse de 21%
Soutenu par la demande, Adecco voit son bénéfice augmenter

Adecco a vu son bénéfice net augmenter de 21% au quatrième trimestre 2025, atteignant 80 millions de francs suisses. La demande pour le personnel temporaire, notamment en Amérique du Nord, a soutenu ses revenus, en hausse de 1%.
Publié: il y a 58 minutes
Adecco a vu son bénéfice net augmenter de 21% au quatrième trimestre 2025.
Photo: KEYSTONE
AFP Agence France-Presse

Le groupe suisse Adecco, spécialisé dans le placement de personnel, a publié mercredi des résultats en hausse pour le quatrième trimestre, porté par la demande pour le personnel temporaire, notamment en Amérique du Nord. 

Pour la période allant d'octobre à décembre, le groupe a fait état d'un bond de 21% son bénéfice net, à 80 millions de francs suisses tandis que son chiffre d'affaires trimestriel s'est inscrit en hausse de 1% à 5,3 milliards de francs suisses, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Sa croissance organique ajustée du nombre de jours ouvrables, qui permet de jauger le rythme des embauches, s'est pour sa part accrue de 4%. Hors effets de change, ses revenus ont augmenté de 4% dans le placement de personnel flexible et de 2% dans les services de transition de carrière, le placement permanent s'inscrivant en revanche toujours en repli, mais moins que les trimestres précédents, en baisse 2% durant quatrième trimestre.

Une demande «solide»

En France, son plus gros marché, les revenus de l'enseigne Adecco, ajustés du nombre de jours ouvrables, se sont inscrits en légère baisse de 2%, freinés par le secteur de la logistique, le groupe soulignant que la demande a en revanche été «solide» dans l'automobile et l'industrie. En Amérique du Nord, s'est revenus ont progressé de 23%, portés par la demande émanant des secteurs des biens de consommation, de l'alimentation et boissons ainsi que de l'automobile.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, son bénéfice net replié de 3% par rapport à l'année précédente, à 269 millions de francs suisses tandis que son chiffre d'affaires est resté quasi-stable à 20 milliards de francs suisses. Fin janvier, son concurrent américain Manpower a fait état d'une hausse de 2% de sa croissance organique au quatrième trimestre sur fond de stabilisation de la demande des entreprises.

