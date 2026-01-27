DE
Le géant suisse se renforce
Adecco annonce deux acquisitions en moins de 24 heures

Adecco s'est offert l’Américain Advantis Medical Staffing afin de renforcer ses activités outre-Atlantique. Le géant a également annoncé l'acquisition de l'Allemand Synergeticon via une de ses filliales.
Publié: il y a 54 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
1/2
Adecco se renforce aux Etats-Unis dans le placement de personnel médical et dans les solutions d'intelligence artificielle et d'automatisation pour l'aéronautique en Allemagne (archives).
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Adecco poursuit ses emplettes. Le géant zurichois du placement de personnel acquiert, pour un montant non dévoilé, l'entreprise américaine active dans le secteur médical Advantis Medical Staffing.

Etablie à Dallas, Advantis Medical Staffing est active dans le recrutement et le placement de personnel soignant, notamment des infirmiers itinérants et les profils paramédicaux, écrit mardi Adecco. La transaction s'inscrit dans la stratégie de renforcement des activités santé d'Adecco en Amérique du Nord et consolide la position du groupe sur l'un des plus grands segments du marché de l'emploi américain.

Quelques heures auparavant, Adecco avait fait part de l'acquisition par sa filiale Akkodis de la firme allemande Synergeticon, spécialisée dans les solutions d'intelligence artificielle et d'automatisation pour l'aéronautique. Cette opération permet à Akkodis d'étendre sa présence sur le marché allemand et auprès des fournisseurs du secteur aérospatial à l'international, selon un communiqué.

