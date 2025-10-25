Accords avec l’UE: l’UDC sommée de dire non

Le président de l'UDC Marcel Dettling a appelé samedi son parti à rejeter le nouveau paquet d'accords entre la Suisse et l'Union européenne (UE). Ces accords bafouent selon lui l'indépendance de la Suisse.

Le président de l'UDC Marcel Dettling avait déjà annoncé en début de semaine que son parti rejetait les accords avec l'UE. Photo: Christian Merz

ATS Agence télégraphique suisse

Le président de l’UDC, Marcel Dettling, a exhorté samedi son parti à rejeter le nouveau paquet d’accords entre la Suisse et l’Union européenne, estimant que ces textes portent atteinte à l’indépendance du pays. Marcel Dettling a souligné que le traité proposé n'avait rien à voir avec des accords bilatéraux. Les accords bilatéraux sont négociés entre partenaires sur un pied d'égalité, ce qui n'est absolument pas le cas ici, a déclaré le président de parti et conseiller national (SZ) lors de l'assemblée des délégués à Wimmis (BE).

Selon l'UDC, seule «la partie adverse» peut à tout moment fixer de nouvelles règles que la Suisse doit accepter. Dans le cas contraire, elle s'expose à des paiements compensatoires. Marcel Dettling a parlé d'un «traité de soumission», une formule lancée depuis la présentation des accords en décembre 2024. Marcel Dettling a également critiqué le fait qu'il ne devrait pas y avoir de référendum obligatoire avec une majorité des cantons.