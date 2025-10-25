DE
Le mot du président
Accords avec l’UE: l’UDC sommée de dire non

Le président de l'UDC Marcel Dettling a appelé samedi son parti à rejeter le nouveau paquet d'accords entre la Suisse et l'Union européenne (UE). Ces accords bafouent selon lui l'indépendance de la Suisse.
Publié: il y a 26 minutes
Le président de l'UDC Marcel Dettling avait déjà annoncé en début de semaine que son parti rejetait les accords avec l'UE.
Photo: Christian Merz
Le président de l’UDC, Marcel Dettling, a exhorté samedi son parti à rejeter le nouveau paquet d’accords entre la Suisse et l’Union européenne, estimant que ces textes portent atteinte à l’indépendance du pays. Marcel Dettling a souligné que le traité proposé n'avait rien à voir avec des accords bilatéraux. Les accords bilatéraux sont négociés entre partenaires sur un pied d'égalité, ce qui n'est absolument pas le cas ici, a déclaré le président de parti et conseiller national (SZ) lors de l'assemblée des délégués à Wimmis (BE).

Selon l'UDC, seule «la partie adverse» peut à tout moment fixer de nouvelles règles que la Suisse doit accepter. Dans le cas contraire, elle s'expose à des paiements compensatoires. Marcel Dettling a parlé d'un «traité de soumission», une formule lancée depuis la présentation des accords en décembre 2024. Marcel Dettling a également critiqué le fait qu'il ne devrait pas y avoir de référendum obligatoire avec une majorité des cantons.

