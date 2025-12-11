DE
FR

Accords de libre-échange
Le Parlement muscle la stratégie sur les matières premières

Le Conseil des Etats a soutenu l'importance de l'approvisionnement en matières premières dans les accords de libre-échange. Il a modifié légèrement la motion du National, donnant plus de flexibilité au Conseil fédéral pour aborder ce thème selon la pertinence.
Publié: il y a 59 minutes
Le Conseil des Etats suit le National mais laisse plus de latitude au Conseil fédéral concernant l'approvisionnement en matières premières.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'approvisionnement de matières premières doit être une priorité lors des négociations d'accords de libre-échange. Le Conseil des Etats est d'accord avec le National sur ce principe. Il veut toutefois donner plus de marge de manœuvre au Conseil fédéral.

Les sénateurs ont tacitement soutenu jeudi une motion du National qui oblige le gouvernement à aborder la sécurité de l'approvisionnement de matières premières et produits semi-finis stratégiques lors des négociations. Ils ont toutefois légèrement modifié le texte.

Pas toujours pertinent

Un chapitre consacré à l'approvisionnement ne doit pas être inscrit dans chaque accord de libre-échange. Mais le Conseil fédéral doit déclarer s'il souhaite intégrer ou exclure ce thème dans le processus de consultation, de sorte à ce que les commissions puissent se positionner avant le début effectif des négociations avec un autre pays.

Ce thème, bien qu'essentiel pour la Suisse, n'est en effet pas pertinent dans tous les cas, les exportations de matières premières étant négligeables dans certains pays, a déclaré Benedikt Wurth (Centre/SG) pour la commission. Le Conseil fédéral était d'accord. Le dossier repart au National.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus