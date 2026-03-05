Ignazio Cassis et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères Kaja Kallas ont signé une déclaration commune visant à renforcer la coopération en matière de politique étrangère et de sécurité. Un dialogue régulier est prévu.

La Suisse et l’UE renforcent leur coopération en politique étrangère

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse et l’Union européenne veulent renforcer leur coopération en politique étrangère et de sécurité. Une déclaration commune a été signée par Ignazio Cassis et Kaja Kallas. Le texte prévoit l’instauration d’un dialogue régulier entre Berne et Bruxelles sur ces questions.

Cet accord ne fait pas partie du paquet Suisse-UE (Bilatérales III), a indiqué jeudi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué. Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense Martin Pfister ont rencontré jeudi à Zurich la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas.