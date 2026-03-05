DE
Un dialogue régulier prévu
La Suisse et l’UE renforcent leur coopération en politique étrangère

Ignazio Cassis et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères Kaja Kallas ont signé une déclaration commune visant à renforcer la coopération en matière de politique étrangère et de sécurité. Un dialogue régulier est prévu.
La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas (à gauche), a été reçue jeudi soir à Zurich par le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis. L'UE et la Suisse ont convenu d'approfondir leur coopération en matière de politique étrangère et de sécurité.
La Suisse et l’Union européenne veulent renforcer leur coopération en politique étrangère et de sécurité. Une déclaration commune a été signée par Ignazio Cassis et Kaja Kallas. Le texte prévoit l’instauration d’un dialogue régulier entre Berne et Bruxelles sur ces questions.

Cet accord ne fait pas partie du paquet Suisse-UE (Bilatérales III), a indiqué jeudi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué. Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense Martin Pfister ont rencontré jeudi à Zurich la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas.

