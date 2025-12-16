Une piétonne décède renversée par un camion à Berne

ATS Agence télégraphique suisse
Une piétonne a été renversée par un camion lundi vers 15h35 à la Murtenstrasse à Berne. La victime, qui n'a pas encore été formellement identifiée, est décédée sur les lieux de l'accident.
La piétonne s’apprêtait à traverser la rue à proximité d’un feu tricolore, lorsqu’elle a été percutée par un camion, a indiqué mardi la police cantonale bernoise.
La Murtenstrasse a dû être complètement bouclée pendant plusieurs heures pour les besoins de l’intervention, causant d’importantes perturbations du trafic. La police cantonale, chargée d’enquêter pour établir le déroulement de l’accident, a lancé un appel à témoins.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit