Une piétonne a perdu la vie lundi après-midi à Berne, renversée par un camion sur la Murtenstrasse. La police cantonale bernoise enquête sur les circonstances de l'accident et lance un appel à témoins.

Une piétonne décède renversée par un camion à Berne

Une enquête est ouverte

ATS Agence télégraphique suisse

Une piétonne a été renversée par un camion lundi vers 15h35 à la Murtenstrasse à Berne. La victime, qui n'a pas encore été formellement identifiée, est décédée sur les lieux de l'accident.

La piétonne s’apprêtait à traverser la rue à proximité d’un feu tricolore, lorsqu’elle a été percutée par un camion, a indiqué mardi la police cantonale bernoise.

La Murtenstrasse a dû être complètement bouclée pendant plusieurs heures pour les besoins de l’intervention, causant d’importantes perturbations du trafic. La police cantonale, chargée d’enquêter pour établir le déroulement de l’accident, a lancé un appel à témoins.