Deux ouvriers gravement blessés
Une pelleteuse de chantier fait une chute d'une dizaine de mètres

Mercredi matin, un grave accident s'est produit sur un chantier à Baar, dans le canton de Zoug. Deux personnes ont dû être transportées à l'hôpital. Leur vie serait en danger.
Publié: 16:21 heures
Mercredi matin, une pelleteuse est tombée d'un chantier en hauteur.
Photo: DR
Angela Rosser

Mercredi matin, la Rega et la police sont intervenues à Baar, dans le canton de Zoug. Comme indiqué dans un communiqué de la police, une pelleteuse de chantier a fait une chute d'une dizaine de mètres dans le vide, accompagnée d'un échafaudage, lors de travaux de démolition.

L'accident s'est produit peu avant 7h30 et deux ouvriers du bâtiment âgés de 41 et 57 ans ont été blessés. Leur pronostic vital est engagé. Après les premiers soins médicaux prodigués par les services de secours, ils ont été transportés par les hélicoptères de sauvetage de la Rega et de l'Alpine Air Ambulance dans des hôpitaux hors du canton. La cause exacte de l'accident fait l'objet d'une enquête en cours, précise la police.

