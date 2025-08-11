DE
Accident mortel en Valais
Un alpiniste fait une chute fatale au Bietschhorn

Drame lors de l'ascension du sommet valaisan samedi. Un quinquagénaire a perdu la vie.
Les secours héliportés au Bietschhorn n'ont pu que constater le décès de l'alpiniste (image prétexte).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un alpiniste suisse de 56 ans a perdu la vie samedi lors de l'ascension du Bietschhorn en Valais. Les secours héliportés sur place n'ont pu que constater le décès du malheureux.

L'accident a eu lieu vers 8h, alors que la victime et son binôme étaient en train d'escalader la montagne par son arête ouest. «A une altitude d'environ 2700 mètres, un des deux alpinistes a fait une chute mortelle pour des raisons encore inconnues», ont fait savoir le Ministère public valaisan et la police cantonale lundi dans un communiqué. Une enquête a été ouverte.

