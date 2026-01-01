Un skieur heurte un rocher et se tue dans les Grisons

Un skieur a succombé à ses blessures dans la nuit du Nouvel An après une chute sur le domaine skiable de Laax (GR). L'homme âgé de 35 ans était hospitalisé depuis qu'il avait percuté un rocher lundi.
Le trentenaire a dérapé dans un virage et a percuté le rocher. Malgré son casque, il a subi des blessures mortelles. Une enquête a été ouverte.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit