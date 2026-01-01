DE
Accident mortel dans les Grisons
Un skieur heurte un rocher et se tue dans les Grisons

Un homme de 35 ans est décédé dans la nuit du Nouvel An après une chute sur le domaine skiable de Laax (GR). Il avait percuté un rocher lundi en dérapant dans un virage.
Publié: il y a 32 minutes
Un skieur a succombé à ses blessures dans la nuit du Nouvel An après une chute sur le domaine skiable de Laax (GR). L'homme âgé de 35 ans était hospitalisé depuis qu'il avait percuté un rocher lundi.

Le trentenaire a dérapé dans un virage et a percuté le rocher. Malgré son casque, il a subi des blessures mortelles. Une enquête a été ouverte.

