Un skieur heurte un rocher et se tue dans les Grisons

Un skieur a succombé à ses blessures dans la nuit du Nouvel An après une chute sur le domaine skiable de Laax (GR). L'homme âgé de 35 ans était hospitalisé depuis qu'il avait percuté un rocher lundi.

Le trentenaire a dérapé dans un virage et a percuté le rocher. Malgré son casque, il a subi des blessures mortelles. Une enquête a été ouverte.