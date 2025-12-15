ATS Agence télégraphique suisse
Un ouvrier a été mortellement blessé lundi matin à Egg (ZH) après la chute d'une flèche de grue qui s'est brisée pour des raisons encore indéterminées. L'homme de 29 ans est décédé sur place.
Vers 10h30, des ouvriers soulevaient du gravier sur un toit à Egg à l'aide d'un camion-grue lorsque la flèche de la grue s'est cassée, indique lundi la police cantonale zurichoise. Malgré les premiers secours, l'ouvrier est décédé sur les lieux de l'accident.
La cause de l'accident reste inconnue et fait l'objet d'investigations. Sur ordre du procureur, le camion avec la flèche de grue ont été saisis pour un examen plus approfondi.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit