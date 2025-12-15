Un accident mortel s'est produit lundi matin à Egg (ZH). Un ouvrier travaillant sur un chantier a été mortellement blessé par la chute d'un élément de grue.

Une grue se brise et tue un homme sur un chantier

Accident de travail à Egg (ZH)

ATS Agence télégraphique suisse

Un ouvrier a été mortellement blessé lundi matin à Egg (ZH) après la chute d'une flèche de grue qui s'est brisée pour des raisons encore indéterminées. L'homme de 29 ans est décédé sur place.

Vers 10h30, des ouvriers soulevaient du gravier sur un toit à Egg à l'aide d'un camion-grue lorsque la flèche de la grue s'est cassée, indique lundi la police cantonale zurichoise. Malgré les premiers secours, l'ouvrier est décédé sur les lieux de l'accident.

La cause de l'accident reste inconnue et fait l'objet d'investigations. Sur ordre du procureur, le camion avec la flèche de grue ont été saisis pour un examen plus approfondi.