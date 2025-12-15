DE
FR

Accident de travail à Egg (ZH)
Une grue se brise et tue un homme sur un chantier

Un accident mortel s'est produit lundi matin à Egg (ZH). Un ouvrier travaillant sur un chantier a été mortellement blessé par la chute d'un élément de grue.
Publié: 17:17 heures
1/7
Les secours en action sur le lieu de l'accident.
Photo: BRK News
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un ouvrier a été mortellement blessé lundi matin à Egg (ZH) après la chute d'une flèche de grue qui s'est brisée pour des raisons encore indéterminées. L'homme de 29 ans est décédé sur place.

Vers 10h30, des ouvriers soulevaient du gravier sur un toit à Egg à l'aide d'un camion-grue lorsque la flèche de la grue s'est cassée, indique lundi la police cantonale zurichoise. Malgré les premiers secours, l'ouvrier est décédé sur les lieux de l'accident.

La cause de l'accident reste inconnue et fait l'objet d'investigations. Sur ordre du procureur, le camion avec la flèche de grue ont été saisis pour un examen plus approfondi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus