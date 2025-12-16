Un éducateur employé dans une institution valaisanne a été condamné par le Tribunal cantonal à 42 mois de prison ferme. Il a été reconnu coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. En appel, sa peine a été réduite de 18 mois par rapport au jugement de première instance.
Entre 2003 et 2007, un élève et son éducateur référent ont tissé une relation de grande proximité au sein d'une institution où l'adolescent dormait en semaine. Le jeune homme recevait divers habits de la part de son aîné, afin de lui ressembler physiquement. Il lui a également adressé de nombreux messages affectueux et des marques de tendresse.
En 2020, le jeune homme s'est présenté à la Police cantonale, afin de dénoncer des actes d'ordre sexuel subis durant son enfance, soit une cinquantaine de fellations et de séances de masturbation. Le prévenu a également été jugé dans une seconde affaire. Il était accusé d'avoir palpé les parties intimes et d'avoir caressé le torse et les cuisses d'un autre enfant de moins de 16 ans. Dans ce cas, la procédure a été classée pour cause de prescription.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
