Gulmira Israilova a perdu sa fille Maria lors de la fusillade à la rave d'Aarau. Elle se confie pour la première fois à Blick.

Rave d'Aarau: «Il y aura de la musique techno à ses funérailles»

Rave d'Aarau: «Il y aura de la musique techno à ses funérailles»

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Maria, 22 ans, a été tuée lors d'une fusillade à une rave à Aarau, laissant sa mère, Gulmira Israilova, et ses deux autres enfants dévastés. La famille, d'origine italienne, se réunit en Argovie pour organiser le rapatriement et les funérailles.

Gulmira se souvient de sa fille comme une jeune femme joyeuse et mature, apaisée par la musique techno. Maria, formée en hôtellerie, avait quitté l'Italie pour une vie meilleure en Suisse.

La famille s'interroge sur les motivations de l'auteur, qui aurait agi seul selon la police. La mère de Maria espère des réponses, alors que les funérailles seront accompagnées de musique techno en hommage à sa fille.

Qendresa Llugiqi

Gulmira Israilova est assise à une table dans un McDonald's du canton d'Argovie, mercredi, à 22h50. L'Italienne originaire de Sant'Angelo sort son téléphone portable et fait défiler des photos de sa fille, Maria. La jeune femme de 22 ans a été mortellement blessée lors de la fusillade survenue à la rave d’Aarau.

«Vous voyez combien ma fille était magnifique?», demande la quadragénaire, qui souhaite raviver le souvenir de Maria. Elle semble brisée. «Et maintenant, on me l’a enlevée pour toujours.» Ses deux autres enfants, son fils Alvaro et sa fille Alisia, regardent leur maman avec tristesse. Un ami de la famille tente de les réconforter.

Gulmira Israilova continue de parcourir la galerie de son smartphone. Sur les photos, Maria semble déborder de joie de vivre. «Elle était du signe astrologique du Scorpion. C’est bientôt son anniversaire, le 26 octobre. Elle voulait se rendre en Italie pour le fêter avec moi», raconte sa maman.

«La techno l'apaisait»

Puis, elle range son téléphone. Après une longue journée très éprouvante, cette mère célibataire tente tant bien que mal de manger. «Je dois être forte pour mes deux autres enfants.» Elle s'occupe d'organiser le rapatriement et les funérailles de sa fille aînée.

«Vous savez, Maria était extrêmement mature pour son âge. Et en même temps, elle avait quelque chose d’espiègle, d’enfantin», souligne Gulmira Israilova en souriant. «Elle s'est fait un tatouage d'Hello Kitty et adorait aussi Stitch. Parfois, sa sœur de quatre ans sa cadette avait presque l'air plus mature qu’elle.»

Enfant, Maria était très calme et affectueuse. «Elle pouvait s’amuser toute seule pendant des heures.» Sa mère se remémore une autre anecdote, qui la fait sourire: «A la maternelle, Maria chantait des cantiques religieux parce qu'un autre enfant était très croyant. Elle connaissait tous les textes par cœur et les chantait à tue-tête. Et maintenant, à l’âge adulte, elle adorait la musique techno. Ça l'apaisait. C’est absurde, n’est-ce pas?»

Une vie difficile

Maria aimait être entourée, mais choisissait ses amis avec soin. «Son cercle d’amis était restreint. Ceux qui en faisaient partie pouvaient s’estimer honorés», explique Gulmira Israilova avant d’ajouter: «Au final, elle s’occupait de tout le monde.»

La famille de Maria n’a pas eu la vie facile. «Elever trois enfants en tant que mère célibataire, c’est un véritable défi.» C’est l'espoir d’une vie meilleure qui a amené Maria en Suisse. «Je ne voulais pas qu'elle vienne ici», confie sa mère. Elle poursuit: «Maria m’appelait tous les jours. Elle me racontait son quotidien, j'avais l’impression d’être ici, avec elle.» Dans son pays d’origine, en Italie, Maria avait suivi une formation en hôtellerie. En Suisse, elle a notamment travaillé dans un food truck.

Des questions sans réponse tourmentent la famille

Gulmira Israilova marque une courte pause. Elle et sa famille souhaitent s'asseoir dehors. Comme il est déjà près de minuit et qu'il fait un peu frais, ils vont chercher leurs vestes dans la voiture de leur ami. La famille étant occupée à charger les effets personnels de Maria dans une camionnette, elle n’a pas pu suivre attentivement la conférence de presse de la police cantonale d’Argovie.

Plusieurs questions les troublent: Comment la police sait-elle qu'il s’agissait d’une fusillade à l'aveugle et que l’auteur a agi seul, alors que le suspect a refusé de faire une déposition? Et pourquoi s’est-il précisément rendu à Aarau, alors qu'il aurait pu rejoindre d’autres villes plus proches du Jura, comme Bâle où la vie nocturne est plus animée? Ils se demandent aussi dans quelle mesure l'auteur est atteint de troubles psychiques.

La mère de Maria apprend que le lieu de résidence de l’auteur est désormais connu et que des journalistes mènent des enquêtes sur place. «C’est une bonne chose. Je veux savoir qui a tué mon enfant», confie-t-elle. Elle veut comprendre cet acte inconcevable.

Il est désormais 2 heures du matin. Le McDonald's éteint ses lumières extérieures. Gulmira Israilova dit en guise d'adieu: «Il y aura de la musique techno à ses funérailles. Maria doit rejoindre sa dernière demeure à l’image de la vie qu’elle a menée, dans la fête et la musique.»