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Course-poursuite sur l'A2
Une ado de 15 ans arrêtée au volant d'une voiture volée

Une voiture volée interceptée samedi sur l'A5 à Biberist a révélé une conductrice de 15 ans et deux passagers mineurs. La police soleuroise a utilisé une herse pour stopper le véhicule en fuite.
Publié: 09.08.2026 à 17:04 heures
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Dernière mise à jour: 10.08.2026 à 08:35 heures
Les policiers ont dû déployer une herse pour arrêter le véhicule en fuite. (photo prétexte)
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

La police soleuroise est parvenue à intercepter un véhicule déclaré volé samedi en début d'après-midi sur l'autoroute à Biberist après que plusieurs patrouilles s'étaient lancées à sa poursuite. Surprise: une fille de 15 ans au volant et deux passagers à peine plus âgés.

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Le véhicule orange, signalé volé et qui faisait l'objet d'un avis de recherche, a été repéré sur l'autoroute A2 en direction d'Egerkingen (SO), a indiqué la police cantonale dimanche dans un communiqué. Plusieurs patrouilles se sont immédiatement lancées à sa poursuite, mais il a fallu le déploiement d'une herse, à la hauteur de Biberist (SO), pour arrêter le véhicule en fuite.

Trois mineurs étaient à bord: une Suissesse de 15 ans qui conduisait ainsi qu'un Roumain de 16 ans et un Espagnol de 17 ans. Personne n'a été blessé, mais un véhicule de police a été endommagé lors de l'opération. Les trois mineurs ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête, précise la police dans son communiqué.

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