DE
FR

A cause de polluants toxiques
La Confédération rappelle un gode gonflable et une cravache

La Confédération rappelle deux accessoires coquins vendus en Suisse. Une cravache et un gode gonflable contiennent trop de phtalates, des substances pouvant nuire à la fertilité.
Publié: 18:59 heures
1/4
Les magasins Magic X rembourseront les articles concernés.
Photo: Thomas Meier
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Mieux vaut ne pas pimenter vos ébats avec des phtalates. Ces composés chimiques, utilisés pour assouplir le plastique, peuvent, en trop forte concentration, avoir des effets négatifs sur la fonction reproductrice. Pas (toujours) l’effet recherché lors d’une soirée coquine.

Ce lundi, l’Office fédéral de la santé publique, en collaboration avec le laboratoire cantonal de Zurich, rappelle donc deux produits vendus par Magic X Retail AG. Berne s’intéresse de près à une cravache de 68 cm en PVC et à un gode gonflable en latex.

Produit remboursé

Selon les autorités, ces articles contiennent une concentration trop élevée en phtalates. De quoi transformer un accessoire de plaisir en problème de santé publique.

A lire aussi
L'OSAV promet une enquête sur le lait infantile
15 signalements de symptômes
L'OSAV promet une enquête sur le lait infantile
Des particules métalliques dans du chocolat de la Coop
Rappel de produits
Des particules métalliques dans du chocolat de la Coop

Les consommatrices et consommateurs sont invités à cesser immédiatement leur utilisation. Les produits peuvent être jetés ou retournés au fournisseur, qui remboursera le prix d’achat. Pour toute question, Magic X Retail AG est joignable au 052 234 06 66.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus