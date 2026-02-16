La Confédération rappelle deux accessoires coquins vendus en Suisse. Une cravache et un gode gonflable contiennent trop de phtalates, des substances pouvant nuire à la fertilité.

La Confédération rappelle un gode gonflable et une cravache

La Confédération rappelle un gode gonflable et une cravache

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Mieux vaut ne pas pimenter vos ébats avec des phtalates. Ces composés chimiques, utilisés pour assouplir le plastique, peuvent, en trop forte concentration, avoir des effets négatifs sur la fonction reproductrice. Pas (toujours) l’effet recherché lors d’une soirée coquine.

Ce lundi, l’Office fédéral de la santé publique, en collaboration avec le laboratoire cantonal de Zurich, rappelle donc deux produits vendus par Magic X Retail AG. Berne s’intéresse de près à une cravache de 68 cm en PVC et à un gode gonflable en latex.

Produit remboursé

Selon les autorités, ces articles contiennent une concentration trop élevée en phtalates. De quoi transformer un accessoire de plaisir en problème de santé publique.

Les consommatrices et consommateurs sont invités à cesser immédiatement leur utilisation. Les produits peuvent être jetés ou retournés au fournisseur, qui remboursera le prix d’achat. Pour toute question, Magic X Retail AG est joignable au 052 234 06 66.