94 heures d'embouteillage par an
Une étude révèle que Zurich est l'une des pires villes d'Europe où conduire

Une nouvelle analyse révèle que Zurich se classe neuvième parmi les villes européennes les plus embouteillées. Seules Rome et Paris enregistrent des temps de circulation plus longs pour un trajet de 10km.
Publié: il y a 31 minutes
1/5
Circulation dense et patience requise: ceux qui le peuvent évitent Zurich aux heures de pointe.
Photo: Keystone
Nathalie_Benn_Praktikantin Wirtschaft _Blick_2-Bearbeitet.jpg
Nathalie Benn

La circulation à Zurich est un sujet politique récurrent. Le gouvernement de gauche/écologiste souhaite favoriser la marche et le vélo, au détriment de la voiture, tandis que les conservateurs dénoncent une ville de plus en plus difficile à vivre pour les automobilistes. Une chose est sûre: conduire à Zurich demande d'avoir des nerfs d’acier.

Une nouvelle étude de la société de location de voitures Sixt vient le confirmer. Dans une analyse à grande échelle portant sur 40 grandes villes d’Europe centrale, l’entreprise a évalué divers critères liés à la circulation. Conclusion: Zurich figure parmi les villes où la conduite est la plus difficile.

Selon les calculs, à Zurich, les embouteillages aux heures de pointe durent 94 heures par an, un chiffre dépassé uniquement par les métropoles de Paris et de Rome. Pour parcourir 10 kilomètres dans le centre-ville, il faut en moyenne 26 minutes et 18 secondes. Là encore, seules Rome, Paris et Berlin demandent plus de temps. 

Ces 10 villes européennes ont les pires embouteillages

Ville Pays

Durée annuelle des embouteillages aux heures de pointe (en heures)

Stress lié aux embouteillages


Temps moyen pour un trajet de 10 km dans le centre-ville (minutes/secondes)

1. HambourgAllemagne8134%25,24
2. NurembergAllemagne8440%23,42
3. PragueRépublique tchèque9239%24,08
4. BerlinAllemagne8429%28,31
5. ParisFrance10130%28,53
6. RomeItalie10335%29,59
7. DresdeAllemagne6635%21,54
8. MunichAllemagne8032%23,53
9. ZurichSuisse 9433%26,18
10. LeipzigAllemagne8537%25,43

Les grandes villes allemandes obtiennent de mauvais résultats

L’analyse a également pris en compte d’autres critères, comme la densité du trafic et le volume de recherches d’itinéraires sur Google, pour établir un indice global. Plus celui-ci est bas, plus les automobilistes sont stressés par la circulation. La ville de Hambourg (Allemagne) est en tête du classement, les villes de nos voisins du nord sont en général particulièrement mal classées. Six des villes figurant dans le top 10 sont allemandes.

En revanche, des villes comme Innsbruck (Autriche), Madrid ou Karlsruhe (Allemagne) montrent qu’il est possible de faire autrement. Elles sont classées comme les villes les plus adaptées à la voiture. Parcourir 10 kilomètres dans le centre d’Innsbruck prend environ 12 minutes de moins qu’à Zurich.

L'analyse des chiffres révèle également qu'à l'exception de Madrid, le nombre de voitures dans ces villes est généralement nettement inférieur, et une circulation moins dense favorise une meilleure fluidité. Dans le canton de Zurich, par exemple, 763'711 voitures sont immatriculées, contre seulement 45'435 à Innsbruck. 

Ces 10 villes européennes ont la circulation est la plus fluide.

Ville Pays

Durée annuelle des embouteillages aux heures de pointe (en heures)

Stress lié aux embouteillages

Temps moyen pour un trajet de 10 km dans le centre-ville (minutes/secondes)

1. InnsbruckAutriche3023%14,19
2. KarlsruheAllemagne3925%15,15
3. MadridEspagne6421%24,44
4. MönchengladbachAllemagne4125%18,55
5. WuppertalAllemagne3732%12,21
6. BonnAllemagne4832%15,36
7. BochumAllemagne4632%13,21
8. SalzbourgAutriche7837%25,02
9. Luxembourg-VilleLuxembourg5233%14,51
10. KasselAllemagne6436%20,20
