La directrice de l'Office fédéral de la protection de la population quittera ses fonctions fin avril. Selon l'accord conclu en interne, la confiance avec le DDPS était trop compromise pour poursuivre la collaboration.

Une «rupture de confiance» à l'origine de la démission de Michaela Schärer

Fabian Eberhard

Pourquoi la directrice de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a-t-elle dû quitter son poste? Le Département fédéral de la défense (DDPS) a annoncé son départ début janvier dans un communiqué de presse laconique: «Michaela Schärer quitte l'Office fédéral de la protection de la population.» La directrice et le conseiller fédéral Martin Pfister se sont mis d'accord pour pourvoir le poste vacant. Afin d'assurer une «succession ordonnée», son départ a été fixé à la fin avril 2026.

Blick a pu consulter l'accord de départ conclu entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et Michaela Schärer. La directrice de l'OFPP et le chef du DDPS, Martin Pfister, y déclarent la résiliation d'un accord commun du contrat de travail en raison de la «disparition d'une collaboration fructueuse», ce qui, en langage juridique, signifie que la confiance entre les deux parties est tellement compromise qu'il n'est plus possible de poursuivre la collaboration.

302'000 francs d'indemnité

Le document a été signé le 3 décembre 2025. Avec l'aval du Conseil fédéral, il a été convenu que Michaela Schärer recevrait une indemnité de départ d'un montant de 302'000 francs, soit l’équivalent de son salaire annuel.

Le département de la Défense ne précise pas les raisons exactes de la rupture des relations entre Martin Pfister et Mme Schärer. «Nous ne donnerons pas plus d'informations», a déclaré un porte-parole.

L'OFPP sous le feu des critiques

On peut néanmoins en supposer la raison: l'OFPP a récemment fait la une des journaux car, lors d'un exercice simulant une attaque hybride contre la Suisse, un système informatique central est tombé en panne, et ce pour la deuxième fois. La «NZZ am Sonntag» avait alors titré: «L'office chargé des catastrophes est lui-même en situation de crise.» La directrice avait été critiquée pour son style de management.

Le service de presse de l'OFPP a toutefois démenti l'existence d'une crise au sein de l'office fédéral. «Pendant mon mandat, l'OFPP a traversé une phase de changement culturel afin de se préparer aux défis actuels et futurs», a déclaré la directrice de l'office, Michaela Schärer.