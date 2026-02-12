La Confédération a investi 26 millions de francs dans 63 nouveaux projets et trois programmes. Ils ont pour but d'économiser l’équivalent de la consommation de 11'600 ménages en Suisse par an.

ATS Agence télégraphique suisse

Dans le cadre de l'édition 2025 des appels d'offres publics visant à encourager les économies d'électricité en Suisse, la Confédération a soutenu 63 nouveaux projets et trois nouveaux programmes. Le soutien se monte au total à 26 millions de francs. Le rapport coûts/économies, y compris les coûts d'exécution, de ces programmes et projets est de 2,9 centimes/kWh. En d'autres termes, cela permettra à l'avenir d'économiser environ 53 gigawattheures d'électricité supplémentaires par an, soit la consommation annuelle d'électricité d'environ 11'600 ménages en Suisse, a indiqué jeudi l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) dans un communiqué.

Concernant le soutien aux nouveaux projets, 19,5 millions de francs ont été accordés. Les demandes regroupant plusieurs mesures d'une même entreprise ont augmenté. Un tel regroupement permet d'obtenir des subventions pouvant atteindre 30% du coût total de l'investissement. L'OFEN cite par exemple la rénovation des installations d'éclairages de plusieurs bâtiments sur le site d'une entreprise ou l'optimisation énergétique des appareils de réfrigération dans plusieurs succursales d'un détaillant alimentaire.

D'autres nouveaux projets vont du remplacement anticipé de 40 pompes de circulation dans une entreprise pharmaceutique à l'optimisation énergétique des installations de refroidissement dans une entreprise spécialisée dans le stockage des fruits. En passant par la rénovation énergétique de l'installation de granulation dans une entreprise qui produit des granulés de bois.

Trois programmes soutenus

Quant aux trois nouveaux programmes, l'un soutient l'optimisation électrique des actionneurs, des composants mécaniques utilisés dans les entreprises industrielles partout où des mouvements identiques sont requis. Il s'agit par exemple de convoyeurs à bande ou d'installations d'emballages.

Les deux autres nouveaux programmes encouragent le remplacement des appareils commerciaux dans les établissements gastronomiques et l'optimisation énergétique des installations à air comprimé. Les dernières décisions de financement pour ces projets et programmes ont été prises début décembre. Cette 16e édition des appels d'offres publics visait à encourager les économies d'électricité dans l'industrie, les services et les ménages. Les demandes pour les appels d'offres 2026 sont possibles depuis le 3 novembre.

Les demandes pour les programmes doivent être déposées avant le 1er mai. Les décisions d'octroi seront communiquées fin septembre. Pour les projets, la date limite est fixée au 1er novembre. Le montant de la subvention est compris entre 20'000 et 6 millions de francs. Les décisions de financement des projets sont prises et communiquées au fur et à mesure.