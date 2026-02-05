Poursuivant son objectif d'intégrer un maximum de panneaux photovoltaïques d'ici à 2030, la compagnie ferroviaire française a repéré le travail d'une jeune entreprise suisse proposant les premières centrales solaires amovibles du monde.

La technologie de cette startup romande est convoitée par la SNCF

Ellen De Meester Journaliste Blick

Basée à Ecublens (VD), la startup Sun-Ways tient un concept révolutionnaire, en matière de «ferrovoltaïque». Même la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) n'a pas tardé à tomber sous le charme de cette idée suisse, qu'elle scrute désormais avec enthousiasme, révèle BFM TV. Il s'agit même d'une «première mondiale», martèle le média.

Cette nouvelle technologie, développée en 2021 et désormais brevetée, permet en effet d'installer des centrales solaires amovibles entre les rails des voies ferrées. L'intégration de ces panneaux uniques n'est pas visible de l'extérieur et exploite l'espace inutilisé entre les rails des voies ferrées en faveur de la photovoltaïque.

Les panneaux peuvent être retirés et déposés facilement grâce à une «machine ferroviaire spéciale», résume la startup sur son site. Nul besoin, donc, de réaliser de lourds travaux au détriment des voyageurs, tandis que l'entretien de l'infrastructure ferroviaire n'est pas entravée.

La SNCF s'est ruée sur l'idée

La technologie, en pleine phase de test, est déjà opérationnelle sur la ligne Buttes-Neuchâtel depuis le printemps 2025. Bien qu'encore investie dans sa phase «pilote», la startup n'a pas manqué de taper dans l'œil de la SNCF, qui s'est empressée de contacter la startup.

Comme le rappelle BFM TV, la compagnie ferroviaire française a pour objectif de miser sur l'énergie solaire, en installant 1000 hectares de panneaux photvoltaïques avant l'année 2030. Ceux-ci devront, dans l'idéal, satisfaire entre 15 à 20% des besoins en énergie actuels de l'entreprise. Dans cette optique, l'idée de Sun-Ways évoque une véritable aubaine, parfaitement alignée sur ces ambitieux objectifs.

«En s’associant à ce projet pilote, le groupe SNCF peut accéder immédiatement à des données précieuses, aux retours d’expérimentation et à l’expertise technologique développée par la startup helvétique», peut-on lire dans un communiqué. Le contrat a été signé fin 2025.

Des tests sont actuellement en cours, toujours sur la ligne Buttes-Neuchâtel, afin de vérifier et d'analyser la pose des panneaux et les impacts réels sur les opérations ferroviaires. Le projet pilote sera finalisé en 2028.