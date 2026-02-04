En Suisse, 1'173'295 passagers ont été contrôlés sans titre de transport valable en 2025, selon l'Alliance SwissPass. La fraude, en hausse depuis 2019, a coûté 200 millions de francs en 2024.

La fraude explose dans les transports publics en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre de passagers contrôlés sans titre de transport valable ne cesse d'augmenter dans les transports publics en Suisse. Alors que la barre du million avait été franchie pour la première fois en 2024, pas moins de 1'173'295 usagers ont été contrôlés sans billet l'an dernier.

L'Alliance SwissPass a confirmé mercredi ce chiffre à Keystone-ATS, revenant sur une information de la plateforme en ligne Watson. Ces données sont enregistrées depuis 2019 dans un système d'information centralisé. En six ans, le nombre de passagers contrôlés sans titre de transport ou avec un billet partiellement valable n'a cessé d'augmenter.

Hausse de contrôles

Pour expliquer cette hausse, la porte-parole de l'Alliance SwissPass Michaela Ruoss a évoqué l'augmentation du nombre de passagers, mais aussi la hausse du nombre de contrôles ainsi que leur efficacité.

La fraude a représenté un manque à gagner d'environ 200 millions de francs pour l'année 2024, a-t-elle précisé. Ce chiffre est probablement aussi valable pour 2025, puisque le nombre de passagers a à peine augmenté, selon l'Alliance SwissPass.

Le prix de l'amende augmente

L'enregistrement des resquilleurs dans un système central permet une vue d'ensemble sur ces incidents, qui touchent différentes compagnies de transports.

Les récidivistes doivent payer de plus en plus cher. En effet, l'amende se monte à 100 francs pour la première infraction, à 140 francs pour la deuxième et à 170 francs la troisième fois, en comptant une redevance de 10 francs pour le billet qui n'a pas été acheté.

Un usager au bénéfice d'un billet partiellement valable voit son amende réduite de 25 francs par rapport à quelqu'un qui voyage sans titre de transport. Cela peut être par exemple un passager installé en première classe avec un billet de deuxième classe ou un trajet différent de celui indiqué sur le titre de transport.

Une plainte pénale peut être déposée contre un resquilleur qui aurait été contrôlé trois fois en deux ans sans billet ou avec un titre de transport partiellement valable.