Un cochon en fuite a provoqué un blocage de l'autoroute A13 samedi à Coire. L'animal, échappé d'une remorque, a été capturé après 20 minutes.

Un cochon en fuite paralyse le trafic de l'A13

Un cochon en fuite paralyse le trafic de l'A13

ATS Agence télégraphique suisse

Un cochon a bloqué l'autoroute A13 samedi à Coire. Le verrat s'est échappé d'une remorque, a annoncé la police grisonne. L'animal a été capturé contre son gré et l'autoroute a pu être rouverte à la circulation après une vingtaine de minutes.

Le cochon a été un peu étourdi, mais il se porte bien, précise la police. Il a été chargé dans la remorque et a poursuivi son voyage.