DE
FR

146 victimes, cinq prévenus
La police bernoise clôt son enquête liée à un réseau international de traite humaine

Après plusieurs années d'enquête, la police cantonale bernoise clôt sa vaste enquête dans une affaire de réseau international de traite d'êtres humain. Au total, 146 victimes, majoritairement des ressortissantes chinoises, ont été identifiées.
Publié: 13:13 heures
Partager
Écouter
Les victimes ont entre autres été recrutées par le biais de chats chinois pour exécuter un travail sexuel en Suisse. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock

La police cantonale bernoise a clos sa vaste enquête liée à un réseau international de traite d’êtres humains et d’incitation à la prostitution. Ce sont au total 146 victimes, essentiellement des ressortissantes chinoises, qui ont été identifiées. 

Cinq personnes devront répondre de leurs actes devant la justice. Les investigations ont été menées en collaboration avec d’autres cantons, la police judiciaire fédérale, Europol et les autorités de poursuite pénale d’autres pays, précise lundi le Ministère public bernois chargé des tâches spéciales. L'enquête a duré plusieurs années.

Cinq prévenus accusés d'incitation à la prostitution

Les accusés, trois hommes et deux femmes âgés de 30 à 53 ans, devront répondre devant la justice de traite d’êtres humains, d’incitation à la prostitution, d’encouragement à l'entrée et à la sortie illégales du territoire suisse ainsi qu’au séjour et à l’emploi illégaux d’étrangères sans autorisation. Durant les investigations, les chefs d’accusation ont été étendus au blanchiment d’argent, faux dans les titres, comportement frauduleux à l’égard des autorités et obtention illégale de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

A lire aussi
Près de 160 interpellations après une opération internationale contre le trafic d'être humains
Exploitation sexuelle...
Une vaste opération libère plus de 1000 victimes de trafic d'êtres humains
Promise à un avenir meilleur, cette jeune thaïlandaise s'est retrouvée esclave sexuelle
Traite d'êtres humains
Promise à un avenir meilleur, elle se retrouve esclave sexuelle en Suisse

Les victimes ont entre autres été recrutées par le biais de chats chinois pour exécuter un travail sexuel en Suisse. Les femmes ont principalement été recrutées selon un idéal en termes d’apparence, d’âge et de poids. Une grande partie des victimes auraient reçu des documents falsifiés ou obtenus illégalement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus