AFP Agence France-Presse

Cent-cinquante-huit personnes ont été interpellées en juin dans une vaste opération internationale de lutte contre le trafic d'êtres humains menée par les polices d'une quarantaine de pays, a annoncé vendredi Interpol.

L'opération, entre le 1er et le 6 juin, dirigée par les forces de l'ordre autrichiennes et roumaines, se concentrait sur les victimes d'exploitation sexuelle, criminalité forcée et mendicité forcée.

Exploitatées par la famille

Au total, 1194 victimes potentielles ont été identifiées, originaires de 64 pays, principalement de Roumanie, Ukraine, Colombie et Chine, transportées parfois au-delà de frontières nationales, voire continentales, assure dans un communiqué Interpol, qui a participé à coordonner le dossier avec Europol et Frontex.

«L'opération a impliqué près de 15'000 agents» des autorités «de 43 pays différents», poursuit l'organisation internationale. «La majorité des victimes d'exploitation sexuelle identifiées grâce à l'opération étaient des femmes adultes», tandis que les victimes mineures «étaient plus fréquemment exploitées pour la mendicité forcée ou des activités criminelles forcées telles que le vol à la tire», précise le communiqué. Beaucoup de ces jeunes victimes était exploitées par des membres de leur famille.

Prostitution de mineurs

Dans le cadre de cette opération, la police fédérale brésilienne a démantelé un réseau de traite qui recrutait des victimes via de fausses offres d'emploi, puis les transportait vers la Birmanie à des fins d'exploitation sexuelle.

En Italie, la police a identifié 75 victimes potentielles originaires de Roumanie, de Chine et de Colombie lors de perquisitions dans des salons de massage. De la drogue est des armes à feu ont également été saisies. De son côté, la police thaïlandaise a démantelé un réseau de prostitution impliquant des mineurs, opérant via «une plateforme de médias sociaux bien connue».