0,8 point de plus dès 2028
Le président du Centre pousse en faveur d'un hausse de la TVA pour l'armée

Le président du Centre, Philipp Matthias Bregy, soutient une hausse temporaire de la TVA dès 2028 pour financer 31 milliards de francs de dépenses militaires. Il propose une mesure plus sociale pour protéger les ménages modestes.
Publié: il y a 54 minutes
Photo: Philippe Rossier
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président du Centre Philipp Matthias Bregy se prononce en faveur d'une hausse de la TVA pour financer de nouvelles dépenses militaires. Cette mesure est la bonne d'un point de vue démocratique, estime-t-il. «Nous constatons que la situation sécuritaire se détériore drastiquement et que la Suisse n’est pas en mesure d’y faire face», a dit samedi M. Bregy dans l'émission Rundschau de la radio SRF. «Il faut trouver des solutions», et une hausse de la TVA pour financer les dépenses militaires est susceptible de rencontrer l'adhésion d'une majorité, juge le conseiller national haut-valaisan.

Il s'exprimait sur l'intention du Conseil fédéral, sur proposition du ministre de la Défense Martin Pfister, d'augmenter la TVA de 0,8 point dès 2028 pour financer le réarmement de la Suisse. Il s'agirait d'une «hausse temporaire» sur 10 ans, visant à dégager 31 milliards de francs pour la défense nationale.

Le président du Centre propose toutefois de rendre cette mesure plus «sociale» en n'augmentant pas le taux réduit de la TVA, contrairement au projet du gouvernement. «Cela soulagerait la classe moyenne et les plus précaires», fait valoir M. Bregy. Reste à savoir si, pour compenser, il conviendrait d'augmenter davantage encore le taux normal ou de prolonger la durée de la hausse. La question demeure ouverte, glisse M. Bregy.

«On a appris des erreurs»

Le président du Centre part de l'idée que la mesure sera efficace. «On a appris des erreurs du passé», a-t-il dit en référence à de récentes expériences douloureuses en matière de dépenses d'armement.

La gauche et les Verts, échaudés notamment par l'explosion des coûts pour les F-35, sont opposés à la mesure. Pour le PS, la sécurité peut être améliorée sans devoir dépenser à nouveau des milliards. Le PLR et l'UDC sont de leur côté en faveur d'une hausse du budget militaire, mais sans augmentation de la charge fiscale.

A part Le Centre, les Vert'libéraux sont les seuls à ne pas rejeter catégoriquement l'intention du Conseil fédéral. Ils émettent cependant des réserves et souhaitent évaluer précisément les besoins financiers, en fonction des réalités.

