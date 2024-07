Elena Rybakina poursuit sa route vers les demi-finales

Elena Rybakina est toujours en course pour un deuxième sacre à Wimbledon. La lauréate de l'édition 2022 s'est hissée dans le dernier carré, où elle affrontera Barbora Krejcikova jeudi.

ATS Agence télégraphique suisse

Tête de série no 4 du tableau, Elena Rybakina a maîtrisé son sujet dans le quart de finale qui l'opposait à Elina Svitolina (no 21). Elle a dominé l'Ukrainienne 6-3 6-2 en 61' de jeu pour atteindre pour la troisième fois les demi-finales d'un Majeur.

La Kazakhe, qui fut également finaliste à Melbourne en 2022, retrouvera une autre championne de Grand Chelem jeudi. Sacrée en 2021 à Roland-Garros, Barbora Krajcikova (no 31) s'est pour sa part imposée 6-4 7-6 (7/4) devant Jelena Ostapenko (no 13) mercredi.

Demi-finale prévue jeudi après-midi

La Tchèque jouera simplement sa deuxième demi-finale majeure, elle qui n'avait jamais dépassé le 4e tour sur le gazon londonien jusqu'ici. Et elle pourrait ne pas s'arrêter en si bon chemin, elle qui mène 2-0 dans son face-à-face avec Rybakina.

L'affrontement entre Rybakina et Krejcikova sera le deuxième match programmé jeudi après-midi sur le Centre Court. Il suivra la première demi-finale dames, qui opposera Jasmine Paolini (no 7) et Donna Vekic (WTA 37).