Hué, Novak Djokovic répond au public de Wimbledon

Novak Djokovic est facilement venu à bout de Holger Rune en huitièmes de finale à Wimbledon (6-3 6-4 6-2). Mais le No 2 mondial a été hué pendant la rencontre, et a fait comprendre au public qu'il n'appréciait pas.

Lors de l'interview d'après-match, Novak Djokovic a répondu au public de Wimbledon.

Blick Sport

Sur le papier, la victoire de Novak Djokovic semble sans coup férir. Le Serbe n'a laissé que des miettes à son adversaire Holger Rune en huitièmes de finale à Wimbledon. Au final, le Danois a dû se contenter de seulement neuf jeux dans cette partie dominée de bout en bout par «Nole». Une soirée sans histoire donc. Vraiment?

Non, car le public londonien s'est mêlé de cette rencontre. Il a bien souvent crié le nom du No 15 mondial: «Ruuuune». De quoi agacer Novak Djokovic qui, au moment de remporter le deuxième set, a fait un signe avec sa bouche à l'encontre du public.

Mais c'est surtout à la fin de l'affrontement que le Serbe a pu faire part de son avis à une partie de public de Wimbledon. «Pour les personnes qui ont décidé de manquer de respect au joueur – dans ce cas, moi –, passez une booooonne nuit», a lancé au micro Novak Djokovic. Lors de l'habituelle interview d'après-match, le No 2 mondial s'est lâché, souhaitant à deux nouvelles reprises une bonne nuit aux personnes qui l'ont hué… et qui ont continué de le faire après cette sortie.

«Vous ne pouvez pas me toucher»

L'intervieweur, à ce moment, dit au Serbe qu'il espère que les gens n'étaient pas irrespectueux avec lui et qu'ils ne faisaient que d'encourager Rune. «Ils l'étaient, contredit le Serbe. Je ne peux pas l'accepter. Je sais qu'ils soutenaient Rune mais c'est une excuse pour également huer… Je connais tous les stratagèmes.» Après plus de 20 ans sur le circuit, on peut faire confiance à celui qui a remporté 24 titres du Grand Chelem.

Dans son discours, Novak Djokovic dit aussi se concentrer sur les personnes qui «ont payé les billets pour nous voir ce soir et qui aiment le tennis». Sans oublier, avant de conclure, de lâcher une derrière pique à ses «haters»: «J'ai joué dans des environnements bien plus hostiles que celui-ci… Vous ne pouvez pas me toucher.»