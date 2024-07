Les adieux émouvants d'Andy Murray à Wimbledon

Aux côtés de son frère Jamie Murray, le Britannique s'est incliné face aux Australiens Rinky Hijikata et John Peers 6-7/4-6.

La première standing ovation a lieu avant même le match, suivie de moments émotionnels et d'autres hommages. Andy Murray est salué sur le Centre Court de Wimbledon avec une profonde émotion, des frissons et des larmes que personne ne peut contenir. «Je veux jouer pour toujours. J'adore ce sport, il m'a tellement donné et m'a enseigné tant de leçons au fil des ans», déclare un Murray visiblement ému. «Je ne veux pas m'arrêter. C'est difficile.»

Les adieux sont une affaire complexe pour le joueur écossais. En 2019, à cause de sa hanche défaillante, il avait annoncé sa retraite en larmes à l'Open d'Australie. Par la suite, il est revenu grâce une prothèse de hanche. Mais cette fois, après les Jeux Olympiques, au plus tard à l'automne, l'Ecossais raccrochera.

Un double avec son frère

Le double du premier tour aux côtés de son frère Jamie Murray face aux Australiens Rinky Hijikata et John Peers s'est soldé par une défaite 6-7/4-6. Mais cela importait peu. Jouer ce double avec son frère aîné, ce qui n'avait jamais été possible auparavant, l'est beaucoup plus.

Roger Federer était présent dans le stade, et après le match, des personnalités comme Novak Djokovic, John McEnroe, Martina Navratilova et Tim Henman étaient présentes lorsque les plus grands succès et échecs de Murray ont été diffusés sur l'écran vidéo.

Y défile la finale perdue de Wimbledon en 2012 contre Roger Federer, lorsque le discours déchirant de Murray avait conquis tous les cœurs. «Je ne suis pas du genre à m'ouvrir facilement», a avoué Murray. «Mais à ce moment-là, les gens ont vu combien ce sport et cet endroit comptaient pour moi.»

Federer, Nadal et Djokovic étaient «tout à fait corrects»

Ses triomphes sont évoqués. À nouveau contre Federer, aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et enfin à Wimbledon en 2013 et 2016. «Les trois étaient plutôt pas mal», a déclaré Murray avec son humour sec à propos de Federer, Djokovic et Rafael Nadal. «Ce n'était pas des plus facile de les battre.»

Il a également raconté combien il avait ressenti la pression lorsqu'il a finalement remporté le Grand Chelem à domicile en 2013, devenant le premier Britannique à le faire en 77 ans. «C'est pourquoi 2016 était plus agréable, c'est mon titre préféré.» Quant à la célébration de ce triomphe, il ne s'en souvient pas vraiment. Et il révèle: «Malheureusement, sur le chemin du retour dans le taxi, j'ai vomi.»

Quant à savoir si c'était définitivement sa dernière apparition sur le Centre Court, c'est - comme souvent le cas avec les adieux de Murray - encore un peu incertain. Il joue encore le double mixte aux côtés d'Emma Raducanu, la vainqueure de l'US Open 2021.

Murray a remercié ses parents, qui ont été d'un grand soutien pour lui et son frère. Il en va de même pour sa femme Kim. Il se réjouit à l'idée de passer plus de temps avec sa famille. Murray a rencontré sa femme alors qu'il avait 18 ans. «Elle a regardé mon premier match en direct aux US Open», se souvient-il. «J'ai vomi deux fois pendant ce match. Une fois juste devant elle et une autre fois dans le sac à raquettes de mon adversaire.»

Un début chaotique pour un grand amour: «Mais elle m'aimait quand même. Après ça, j'ai su que je ne pourrais plus m'en débarrasser.» Depuis, ils ont eu quatre enfants et pour Murray, sa femme est «la meilleure des mères». «Malheureusement, elle va devoir me voir tous les jours dans quelques mois», plaisante le tennisman.